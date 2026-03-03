我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士自2015年以來已奪下4座總冠軍，若能藉由引進30歲初期的字母哥換取第5冠的機會，即便未來幾年跌入西區墊底也在所不惜。（圖／美聯社／達志影像）

▲雖然交易字母哥無法保證奪冠，也無法解決所有結構性問題，但這至少能為勇士王朝打上一劑強心針。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊正面臨王朝崩解的殘酷現實，隨著主帥科爾（Steve Kerr）曾提到的「衰落王朝」論點逐漸成真，再加上柯瑞（Stephen Curry）傷情與球隊戰績的掙扎，球隊未來顯得一片黯淡。然而，這一切可能在今夏透過一場重磅交易產生轉機。根據美媒報導，勇士隊計畫在休賽季再次發起攻勢，傾盡所有資產爭取密爾瓦基公鹿隊超級球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）加盟，以挽救最後的奪冠窗口。《Bleacher Report》記者安迪貝利（Andy Bailey）提出了這項震撼聯盟的交易方案。雖然勇士在今年交易截止日前未能成功打動公鹿，但今夏他們將準備好更具吸引力的籌碼：勇士獲得：阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。公鹿獲得：巴特勒（Jimmy Butler）、2027年、2029年、2031年共三枚無保護首輪選秀權，以及2026年、2028年、2030年、2032年共四年的首輪選秀互換權。儘管巴特勒目前因十字韌體（ACL）撕裂報銷，但他的薪資合約與字母哥完美匹配，是勇士最具價值的交易資產。對公鹿而言，這筆交易的精華在於2030年後的選秀權，屆時柯瑞已退休，字母哥也進入生涯末期，這些選秀權極具價值，能助其開啟重建。這項交易對勇士而言無疑是極大的豪賭，但支持者認為此舉具備合理性。勇士陣中仍有波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與桑托斯（Gui Santos）等高潛力新秀。桑托斯近期剛與球隊完成多年續約，加上穆迪（Moses Moody）、波斯特（Quinten Post）等人，即便失去未來選秀權，球隊仍保有一定的接班梯隊。這也將會是柯瑞時代的最後一搏，勇士自2015年以來已奪下4座總冠軍，若能藉由引進30歲初期的字母哥換取第5冠的機會，即便未來幾年跌入西區墊底也在所不惜。專家指出，目前的勇士陣容在缺少柯瑞或巴特勒的情況下，進攻端完全無人能撐起體系。雖然交易字母哥無法保證奪冠，也無法解決所有結構性問題，但這至少能為勇士王朝打上一劑強心針，避免柯瑞最後的巔峰歲月在平庸中虛度。這筆被視為「掏空未來」的交易若能在今夏成行，將成為NBA史上最具風險也最具話題性的王朝拯救行動。