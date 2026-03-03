我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天女孩琳妲最近出現鄰里糾紛，她在IG上訴說事發經過。（圖／翻攝自琳妲IG@inda831212）

樂天女孩（Rakuten Girls）人氣成員琳妲近日在社群平台揭露一起令她困擾的鄰里糾紛。琳妲指出，自家樓下鄰居聲稱受噪音干擾，竟直接在琳妲家門口埋伏錄影，並將錄到的「敲擊聲」影片傳送給樂天球團投訴，試圖透過施壓球團影響她的工作，讓琳妲直呼荒謬，也讓粉絲擔心她的安危，她目前採取裝設監視器以求自保。琳妲在文中喊冤表示，鄰居錄到聲音的當下，她人正躺在沙發上耍廢，根本沒有進行任何修繕或敲擊動作。她表示：「到底我在家敲東西幹嘛啦，我又不是木工！」針對鄰居錄下的奇怪聲響，琳妲也虛心請益網友這是否為常見的「水錘效應」，也就是建築物內部，因管路壓力變動產生的聲響。對此，許多經驗豐富的粉絲紛紛留言聲援，「這很弔詭！大樓噪音常有傳導問題，需要整棟住戶一起查才會明朗」、「你怎麼確定聲音是這間的？大樓哪裡沒聲音，隨便錄一段就想賴給琳妲」、 「會有音效嗎？而且鄰居為什麼可以直接跑去人家門口錄影？」最讓粉絲不平的是鄰居將私人糾紛無限上綱至球團的行為。粉絲痛批：「家裡有事跟公司反應幹嘛？這根本是吃飽太閒」、「為什麼要去上班的地方亂？有問題不能直接敲門溝通嗎？」面對鄰居步步進逼，琳妲透露目前已花費4千多元購買監視器安裝在門口，強調這是為了自保，避免再被不明噪音扣帽子，也希望還給自己一個清靜的私人空間。