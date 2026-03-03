NBA美國職籃（National Basketball Association）休賽季尚未開啟，自由市場已傳出震撼消息。根據美媒《Lakers Daily》記者阿希什馬圖爾（Ashish Mathur）報導，消息人士透露，一旦洛杉磯湖人球星勒布朗詹姆斯（LeBron James）在今夏成為完全自由球員，金州勇士兩大傳奇柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）將展開強力招募，試圖邀請這位NBA歷史得分王加盟灣區。
「消息人士透露，金州勇士隊的當家球星史蒂芬·庫里和德雷蒙德·格林將在休賽期自由球員市場開啟後大力招募勒布朗·詹姆斯。」馬圖爾在一篇名為《消息人士透露：史蒂芬·柯瑞和德雷蒙德·格林將在休賽期「大力招募」勒布朗·詹姆斯》的文中開門見山地如此寫道。
詹姆斯首度恢復自由身 與柯瑞、格林私交甚篤
若詹皇真的選擇進入市場，這將是詹姆斯自2018年以來，首度恢復完全自由球員身份。 報導指出，詹姆斯與柯瑞、格林私下交情深厚，且詹姆斯與格林同屬Klutch體育集團經紀人里奇保羅（Rich Paul）旗下。 現年41歲的詹姆斯過去曾公開表達對與柯瑞、格林並肩作戰的嚮往，三人更在2024年巴黎奧運代表美國隊奪金，建立深厚的合作默契。
勇士隊對詹姆斯的渴望早有跡象，曾在2023-24賽季試圖透過交易取得詹姆斯，但未能成功。 隨著詹姆斯即將步入42歲，他在今夏的去向——無論是退休、續留湖人或回歸騎士——都將成為全聯盟焦點。
湖人準備進入「後詹姆斯時代」 勇士具備地緣優勢
消息人士指出，雖然多數圈內人預期詹姆斯若不退休，將與湖人續約或重返克里夫蘭，但加盟勇士的可能性仍無法排除。 尤其湖人目前已準備好結束詹姆斯時代，將建隊核心全面轉向唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）。
地緣因素也可能成為詹姆斯的考量重點。詹姆斯的妻女居住在洛杉磯，而從舊金山搭機前往洛杉磯僅需約1.5小時。 加盟勇士能讓他在離開湖人的情況下，依然能就近照顧家人。
巴特勒受傷成變數 勇士先發鋒線
勇士隊招募詹姆斯的另一個迫切原因在於戰力空缺。前鋒吉米巴特勒（Jimmy Butler）於1月份遭遇十字韌帶（ACL）撕裂，確定本賽季報銷。 由於不確定巴特勒下賽季何時能回歸，勇士急需一名首發側翼搖擺人來填補戰力。
若這位四屆總決賽MVP最終決定不退休，湖人、勇士與騎士無疑將是今夏最值得關注的三支球隊。
消息來源：Lakers Daily
