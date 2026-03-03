我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊的當家球星史蒂芬·庫里和德雷蒙德·格林將在休賽期自由球員市場開啟後大力招募勒布朗·詹姆斯。

▲若詹皇真的選擇進入市場，這將是詹姆斯自2018年以來，首度恢復完全自由球員身份。 （圖／美聯社／達志影像）

多數圈內人預期詹姆斯若不退休，將與湖人續約或重返克里夫蘭，但加盟勇士的可能性仍無法排除