2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開打在即，中華隊今（3）日於宮崎SOKKEN球場進行官辦熱身賽，交手日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹二軍。賽前旅美投手陳柏毓進入牛棚練投，對於本屆經典賽定位，他表示不清楚具體限制，但已經獲得告知，會以先發、第2號登板投手為主，「最主要把自己準備好，為中華隊貢獻。」陳柏毓在中華隊出發宮崎前，就已先行返台與球隊會合，雖然在官辦熱身賽前都無法登板，但仍以模擬比賽狀況做調整訓練。對於調整狀態，陳柏毓認為很不錯，「有修正一些細節，餅總（林岳平）有特別看這樣。」中華隊除了內野手鄭宗哲在集訓期間來來回回，陳柏毓算是投手部門頻繁來回美國、中華隊的選手，1月28日他向母隊爭取成功，提早加入集訓，2月14日結束在台灣的最後一次Live BP後回美國迎接春訓。2月26日中華隊與日職的「台日交流賽」，陳柏毓卻又出現在場邊練習，他坦言這樣來回搭長途機，真的會影響身體狀況，他特別感謝海盜隊與中華隊的防護員，「在飛機上替我做治療，給予很大幫助。」對於這次的使用限制與定位，陳柏毓表示，對於限制他不是很清楚，但教練團已告知可能是先發或是第2號登板投手，「最主要把自己準備好，為中華隊貢獻。」