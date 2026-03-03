我是廣告 請繼續往下閱讀

第六屆世界棒球經典賽（WBC）開打進入倒數計時，MLB 官網於台灣時間 （2） 日正式公布參賽 20 支球隊的官方實力排名。這份排名是由20位資深記者透過積分制選出，競爭過程極其激烈。最終，擁有衛冕冠軍身分的日本隊以微弱點數優勢險勝實力雄厚的美國隊，蟬聯戰力榜首位。儘管MLB道奇隊球星大谷翔平本次賽事將專注於打擊，並未以投手身分出戰，但日本隊仍被視為奪冠最大熱門。官網評論指出：「日本隊是衛冕冠軍，也是世界排名第一。雖然這次看不到投手大谷，但別忘了MLB世界大賽MVP道奇隊山本由伸在大賽中的主宰力。」配合MLB小熊隊單季30轟強打鈴木誠也歸隊，日本隊的整體平衡性依然傲視群雄。排名第二的2017年冠軍美國隊，被官網評價為「歷史上最具天賦的國家隊」。本次美國隊不僅有全壘打王賈吉（Aaron Judge）坐鎮，更補強了上屆相對薄弱的投打平衡，納入史金恩茲（Paul Skenes）與史庫柏（Tarik Skubal）等大聯盟頂尖強投。官網強調：「現在是美國隊奪冠的最好時機。」擁有索托（Juan Soto）、「J-Rod」羅德里格茲（Julio Rodríguez）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr）等超級球星的多明尼加位居第三。除了場上星光熠熠，傳奇球星普侯斯（Albert Pujols）執掌教鞭也是一大亮點，官網認為這是他展現大聯盟教練潛力的絕佳舞台。在亞洲球隊部分，韓國隊排在第7名，將在首輪與奪冠熱門日本隊進行硬仗。而儘管實力排在中段班，但有大聯盟球員助陣仍是各國不可輕視的強敵。第一名：日本第二名：美國第三名：多明尼加第四名：委內瑞拉第五名：墨西哥第六名：波多黎各第七名：韓國第八名：加拿大第九名：哥倫比亞第十名：荷蘭第十二名：義大利第十三名：古巴第十四名：巴拿馬第十五名：英國第十六名：澳洲第十七名：以色列第十八名：捷克第十九名：尼加拉瓜第二十名：巴西