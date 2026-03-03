第六屆世界棒球經典賽（WBC）開打進入倒數計時，MLB 官網於台灣時間 （2） 日正式公布參賽 20 支球隊的官方實力排名。這份排名是由20位資深記者透過積分制選出，競爭過程極其激烈。最終，擁有衛冕冠軍身分的日本隊以微弱點數優勢險勝實力雄厚的美國隊，蟬聯戰力榜首位。

日本隊蟬聯第一：雖少了二刀流大谷依舊有山本

儘管MLB道奇隊球星大谷翔平本次賽事將專注於打擊，並未以投手身分出戰，但日本隊仍被視為奪冠最大熱門。官網評論指出：「日本隊是衛冕冠軍，也是世界排名第一。雖然這次看不到投手大谷，但別忘了MLB世界大賽MVP道奇隊山本由伸在大賽中的主宰力。」配合MLB小熊隊單季30轟強打鈴木誠也歸隊，日本隊的整體平衡性依然傲視群雄。

美國隊居次：史上最具天賦的投手陣容

排名第二的2017年冠軍美國隊，被官網評價為「歷史上最具天賦的國家隊」。本次美國隊不僅有全壘打王賈吉（Aaron Judge）坐鎮，更補強了上屆相對薄弱的投打平衡，納入史金恩茲（Paul Skenes）與史庫柏（Tarik Skubal）等大聯盟頂尖強投。官網強調：「現在是美國隊奪冠的最好時機。」

多明尼加排名第三：普侯斯執教成焦點

擁有索托（Juan Soto）、「J-Rod」羅德里格茲（Julio Rodríguez）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr）等超級球星的多明尼加位居第三。除了場上星光熠熠，傳奇球星普侯斯（Albert Pujols）執掌教鞭也是一大亮點，官網認為這是他展現大聯盟教練潛力的絕佳舞台。

台韓排名揭曉：韓國第7、中華隊第11

在亞洲球隊部分，韓國隊排在第7名，將在首輪與奪冠熱門日本隊進行硬仗。而中華隊則被列為第11名，雖然是世界排名第二，但是是從資格賽上來的球隊。儘管實力排在中段班，但有大聯盟球員助陣仍是各國不可輕視的強敵。

WBC官方實力排名

第一名：日本

第二名：美國

第三名：多明尼加

第四名：委內瑞拉

第五名：墨西哥

第六名：波多黎各

第七名：韓國

第八名：加拿大

第九名：哥倫比亞

第十名：荷蘭

第十一名：中華隊

第十二名：義大利

第十三名：古巴

第十四名：巴拿馬

第十五名：英國

第十六名：澳洲

第十七名：以色列

第十八名：捷克

第十九名：尼加拉瓜

第二十名：巴西

消息來源：MLB官網

