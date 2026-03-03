我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽中華隊首場熱身賽，外野手費爾柴德（Stuart Alexander Fairchild）展現好狀況擊出兩隻安打。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.03）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開打在即，中華隊今（3）日於官辦熱身賽以5：1擊退日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹二軍。旅日重砲林安可此役4打數2安打，擊球狀況不錯，他賽後表示，已經越來越進入比賽狀況。談到台、美混血球員「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）初登場表現，林安可直言，從費爾柴德身上看到極佳本壘板紀律，「他不輕易揮引誘球，是大聯盟等級，對他來說是小Case，相信他準備好，隨時替國家貢獻。」林安可此役打中華隊先發第5棒、指定打擊，首打席就敲出右外野安打，並靠著對手失誤回到本壘得分，第2打席則是往反方向攻擊，敲出左外野安打，第3打席左外野飛球出局，第4打席則是遭到三振。林安可賽後表示，官辦熱身賽打起來沒有特別不同，就是用比賽去累積打數，「知道問題要怎麼去調整，會越來越進入比賽狀況。」林安可直言，打擊感覺好很多，尤其是對投手的策略、應對，比大巨蛋的「台日交流賽」來得好，已經越來越進入比賽狀況。林安可說，知道今年有經典賽，所以有做好心理準備，「朝這比賽去做準備，在西武春訓期間，我都在調整面對比賽狀態，現在要進入正賽，準備好心情面對每場比賽。」此役也是台、美混血球員費爾柴德首度亮相，前2打席都敲安，全場3打數2安、1保送。林安可觀察，在費爾柴德身上看到本壘板紀律很好，「他不輕易揮引誘球，是大聯盟等級，對他來說是小Case，相信他準備好，隨時替國家貢獻。」林安可指出，不只費爾柴德，只要有意願替國家隊效力的選手，都很有幫助，「這是提早賽季的比賽，每個人準備上都不同。」被問到與費爾柴德的互動，林安可笑說，會單純打招呼，但因為語言不是很通，所以沒特別聊什麼，打擊的時候會交換策略。