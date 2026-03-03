我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開打在即，中華隊今（3）日於官辦熱身賽以5：1擊退日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹二軍。7位登板的投手均無失分，還送出8張老K，軟銀二軍監督齊藤和巳賽後表示，對林凱威印象深刻，「雖然我只是從側面觀察，但能感受到他的球速感和球威非常出色。」至於中華隊打線，齊藤提醒日本隊投手，中華隊打線對直球的攻擊力非常強，「要思考該如何運用直球去壓制中華隊，或是該如何展現變化球的技術。」此役面對軟銀二軍，中華隊出動7名投手，僅被敲出4安，送出8次三振，1次保送、1次觸身球，無失分。打線方面，共敲出9安，選到4次保送、吞下4次三振，最終以5：1贏球。賽後軟銀二軍監督齊藤和巳表示，「誠如我在賽前所說，這次是抱著向中華隊『討教」的心態來應戰的。果然不愧是國家隊，投手陣容非常優秀，打者實力也很強。」齊藤說，雖然已派出了很有信心的投手群，但中華隊的打者能確實掌握直球，對於壞球也展現了極佳的選球眼，「這讓我們陷入了苦戰，儘管如此，我們今天也是傾盡全力在比賽。」日媒向齊藤提問，經過此役，會給同組的日本隊什麼建議，齊藤表示，中華隊有很多具備美職背景或在國外打球經驗的球員，實力不容小覷，「他們對直球的攻擊力非常強，一旦抓到節奏，攻勢會非常連貫，這對日本投手來說是一個考驗。」齊藤直言，日本隊必須思考該如何運用直球去壓制中華隊打者，或是該如何展現變化球的技術，這是考驗技術的對戰，我很期待雙方能打出一場精彩的比賽。」中華隊今日出動7位投手，輪番壓制軟銀打線，被問到印象深刻的投手，齊藤指出林凱威，「應該是那位背號0號的投手。 雖然我只是從側面觀察，但能感受到他的球速感和球威非常出色。」齊藤說，從林凱威在熱身時的投球來看，就覺得自家打者要從林凱威手中得分會非常困難。