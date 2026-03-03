我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開打在即，中華隊今（3）日於官辦熱身賽以5：1擊退日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹二軍。旅日小將張峻瑋先發1局無失分，飆出2次三振，軟銀二軍監督齊藤和巳過去曾在三軍帶過張峻瑋，他表示經過此役，對張峻瑋很放心，齊藤也盼子弟兵能感受經典賽的壓力，並從中獲得成長。此役中華隊推出旅日投手張峻瑋擔任先發，雖然被敲安，加上二壘手李灝宇發生失誤，一度被攻佔得點圈，但張峻瑋穩住陣腳，用三振化解失分危機。總計此役主投1局無失分，被敲出1安，另外送出2次三振，整體表現明顯比前次在臺北大巨蛋的「台日交流賽」中還要出色。張峻瑋賽後表示，前次登板不夠穩定，經過體能訓練師的課程安排調整後，今日投球比較輕鬆。張峻瑋說，此役的目標設定在控球，2次三振的決勝球都是以變化球取勝。談到此次經典賽的願景，他希望能獲取更多經驗，繳出好表現，未來能繼續替中華隊效力。談到子弟兵的表現，軟銀二軍監督齊藤和巳賽後表示，「我覺得張峻瑋調整得相當到位。 雖然是以對手身分上場，但看到他表現穩定，我心裡其實很放心。 希望他回到球隊後，也能維持像今天這樣的水準，那我就能安心了。」被問到張峻瑋年僅20歲就越級打經典賽，是否會有無形的壓力，對此，齊藤認為，「我一直認為『沒有壓力的地方，就不會有成長』。我希望他能去感受這種極限的壓力，並從中獲得成長。」齊藤直言，當張峻瑋經歷過這一切，帶著信心回到軟銀時，展現出最好的投球狀態，「這才是我們最希望看到的。對他的棒球生涯來說，這是一次巨大的挑戰，也是極佳的機會。」張峻瑋與齊藤和巳的好交情也被媒體注意到，「他原本是三軍監督，相處很久，現在二軍，若未來升上去，也是很熟悉的教練，不會有太大問題。」張峻瑋透露齊藤監督有提醒他放鬆一點，大膽去投球，把優勢展現出來。