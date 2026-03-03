我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開打在即，衛冕軍日本武士隊今（3）日持續在大阪京瓷巨蛋進行官辦熱身賽，頭號球星大谷翔平連2天以先發DH（指定打擊）出賽，隨著大谷站上打擊區，外野響起日職時期的應援曲，日媒《東京體育》前火腿線記者赤坂高志今日撰文分享13年前初次看到大谷應援曲歌詞的心情，還稱讚作詞人當時或許真的「看見了什麼」。由於大聯盟並沒有使用樂器為球員應援的文化，因此通常只有在大谷穿上日本國家隊戰袍出戰經典賽時，才能聽到這段旋律。在昨日於京瓷巨蛋與歐力士隊舉行的熱身賽中，那段熟悉的應援歌再次響徹全場。迷わずに駆け抜けろ、伝説の幕が開ける、さあ気持ち込めて、進め、狙い定め跳べ！大谷！夢の向こう側へ）這段歌詞對於不只是從火腿時期就開始支持大谷的球迷來說都耳熟能詳，但令《東京體育》前火腿線記者赤坂高志感到「太強了」的一點是，這首歌是在大谷2013年身為新人、迎來職業生涯首打席之前就已經創作完成了。赤坂分享他在筆記中對當時的情景記得很清楚，「那時我負責採訪日本火腿隊，正值開幕前、與現在差不多的時間點。在熱身賽開始前，球團公關發放了一份標題為『今年開始啟用的新選手個人應援歌』的新聞稿。那張紙上列出了多位可望進入一軍的年輕選手應援歌，大谷的歌只是其中之一，但歌詞中完全沒有『擊球吧』或『奔跑吧』這類常規詞彙，內容與其他球員截然不同。」赤坂回憶，他還記得當時與其他報社的前輩記者苦笑著討論過，「這歌詞的門檻會不會設得太高了點？」雖然大谷當時就已展現出投打雙棲的非凡天賦，但畢竟只是個剛從高中畢業的18歲少年。「對於一個甚至還沒敲出職業首安的球員來說，擁有個人應援歌已屬破格，而歌詞中更充滿了『傳說的序幕正要開啟』、『夢想的彼端』等宏大詞彙，更讓人感到驚訝。」赤坂表示，時至今日，一切都如歌詞所言。大谷不僅在日職，在大聯盟也屢破紀錄，早已在球史留名，「雖然這歸功於大谷自身不懈的努力，但當年在大谷出道前編寫這段歌詞的人，或許真的『看見了什麼』。這段歌詞與他至今的奮鬥足跡完美契合，實在令人嘖嘖稱奇。」