▲吳宗憲（如圖）曾被目擊開千萬賓利載劉怡萱。（圖／記者吳翊緁攝）

劉怡萱近日遭爆與民進黨立委王定宇有地下情，但男方隨後強調已離婚，並未出軌，但依然引發討論，網友也因此開始狂挖劉怡萱的背景，她畢業於文化大學體育系，因外型氣質出眾被封為「台南一枝花」。劉怡萱不僅曾爆出與愛爾麗集團總裁常如山交往，過去還被直擊陪「綜藝天王」吳宗憲打高爾夫球，吳宗憲還開1500萬元賓利豪車載她，再度引發熱議。劉怡萱遭爆與王定宇的地下情後，過往也都被翻出。2021年，她曾被媒體直擊擔任「綜藝天王」吳宗憲的「桿妹」，搭乘吳宗憲價值1500萬元的賓利豪車同遊高爾夫球場。針對傳聞，吳宗憲受訪時大方回應《NOWNEWS今日新聞》，澄清兩人只是業務往來與朋友關係，並感謝劉怡萱曾出借遊艇協助《綜藝玩很大》赴澎湖錄影，但對於劉怡萱與王定宇的緋聞，他則低調回「大人的感情世界我們就不太了解了」。隨著緋聞延燒，女主角劉怡萱的背景也成為媒體焦點。現年43歲的劉怡萱出生於台南，身高163公分，畢業於文化大學體育系，還曾獲選為傑出系友。她外型高挑、氣質出眾，擁有「台南一枝花」的美名，過去曾有過一段婚姻並育有一女，在恢復單身後，時常周旋於成功男士身邊。這次劉怡萱與王定宇的緋聞，是在王定宇遭爆多次進出女方住處後，引發外界對其婚姻狀況與緋聞的強烈關注。對此，王定宇火速出面澄清，表示自己已於去年初與妻子協議離婚，並在8月完成身分證換證，強調目前處於單身狀態，與劉怡萱的互動皆屬正常範圍，沒有出軌與不倫。這起風波也意外牽扯出劉怡萱與愛爾麗集團總裁常如山的感情糾葛。常如山過去對劉怡萱寵愛有加，不僅贈送位於台北吳興街及台南總價近億元的3間豪宅，還包辦名車、名錶與珠寶，甚至代付每月高達10萬至80萬元的信用卡費，兩人過往交情也再度引發討論。