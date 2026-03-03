我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許允樂今在IG開問答，回答粉絲問題。（圖／許允樂IG@byleway）

藝人許允樂和歌手李玉璽在2025年底結婚，她還公開李玉璽求婚片段，直接甜翻眾人。而一直都渴望當媽的許允樂，今（3）日跟粉絲開問答，其中一名粉絲問她懷孕會不會說，她先表示自己才結婚76天，並提到懷孕後要過3個月才公開的說法，喊話大家盡量不要問這種問題，「別造成為難」。許允樂今日開問答與粉絲互動，其中一名粉絲問道「懷孕了會說嗎？」她先表示自己才結婚76天，「慢慢來，積極但不用過度努力」，還提到有許多人盛傳懷孕要過3個月才能公開的說法，「盡量別問是不是懷孕了？懷了嗎？有時候是還無法說，但也不想否定存在，對嗎？」並喊話大家：「別問、別造成為難，別人能說自然會說的喔」。李玉璽與許允樂在去年因合作舞台劇《婚內失戀》擦出愛火後大方認愛，並在同年底就宣布登記結婚的喜訊。許允樂還感性發文：「我曾經在一個離希望很遠的地方，遇到什麼天大的事，口頭禪都是不會痛、沒事，直到他溫柔的告訴我『痛沒關係、不要沒事』」。李玉璽也對許允樂說：「我們一起生活，我想跟妳結婚」。許允樂一口答應，自嘲搞不好這次有機會一起到老。而在上個月，許允樂還公開李玉璽求婚片段，她回憶在2025年12月13日，她剛結束年度最終場講座，揮手道別時以為只是平常的下班回家，沒想到這竟是送她去被求婚的旅程。一推開家門，本想急著擼貓的她，卻發現家裡擠滿了至親好友，手裡拿著氣球迎接她。沿著樓梯上的浪漫燭光，映入眼簾的是印著兩人名字縮寫「LE」的大氣球、可愛的恐龍裝飾與寫滿祝福的明信片，場景佈置得極為用心。主角李玉璽隨後身穿帥氣西裝、背著吉他現身，獻唱了一首專為許允樂寫的歌〈剛剛好〉，卻因太過緊張，竟一度把歌詞唱成倒裝句。在念誓言時，他幾度哽咽才把話說完，真情告白也讓許允樂感動不已。最後，李玉璽捧著花束、拿出鑽戒單膝下跪，許允樂以一句堅定的「我願意」答應求婚。許允樂說：「謝謝這場求婚，可以讓我快樂到70歲！」在親友與愛貓的見證下，兩人攜手邁向人生新的篇章。