我是廣告 請繼續往下閱讀

▲紐奧良鵜鶘詢價全明星級防守悍將瓊斯（Herbert Jones），本季就曾連續缺席7場，卻準時在對陣湖人時復出，打完後又接著連休5場。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯湖人目前以36勝24敗暫居西區第6，正處於競爭季後賽排名的關鍵衝刺期。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA紐奧良鵜鶘球星「胖虎」Z.威廉森（Zion Williamson）日前因傷缺席了對陣洛杉磯快艇的賽事，但他隨即向媒體證實，預計將在下一場對陣洛杉磯湖人的關鍵戰役中回歸。這項消息再度引發社群媒體上的病毒式討論，眾多球迷與網友紛紛開玩笑表示，針對威廉森的復出，不少球迷在社群平台X（原推特）上大開嘲諷。更有球迷直言：「如果換成任何其他球隊，他一定會繼續休戰。」這種說法並非空穴來風，儘管外界對其復出動機多有調侃，但威廉森本季的出勤狀況確實有顯著進步。他在球隊至今62場比賽中已出賽45場，場均繳出21.5分、5.8籃板、3.5助攻，投籃命中率高達58.5%。對於曾因腳傷整季報銷的他來說，維持健康不僅是為了球隊戰績，更與其合約中的健康保障條款直接掛鉤。雖然鵜鶘隊目前僅以19勝43敗排名西區第13，實質上已脫離季後賽競爭行列，但威廉森每一次對陣全國轉播賽事的表現，仍是球團與贊助商關注的焦點。相對於已進入重建情緒的鵜鶘，洛杉磯湖人目前以36勝24敗暫居西區第6，正處於競爭季後賽排名的關鍵衝刺期。湖人目前僅落後丹佛金塊1場勝差，與明尼蘇達灰狼及休士頓火箭的差距也都在兩場以內。面對「準時康復」的威廉森，湖人將迎來完全體鵜鶘的強力挑戰。這場比賽不僅是球星與球星間的對決，也將再次檢驗湖人隊在面對高強度、具有身體對抗性的禁區球員時，整體的防守韌性。