我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大S雕像揭幕當天，除了妹妹小S（左起）外，范瑋琪、吳佩慈、阿雅、范曉萱、賈永婕均友到場。（圖／經紀公司提供）

▲Makiyo（右）獨自帶著兒子俊俊（左）在外租屋生活，如今卻遭房東驅趕。（圖／Makiyo臉書）

▲孫沁岳之前曾和温貞菱有過一段情，日前被直擊和一名白衣女女子疑似同居，他溫馨接送還拿衣服到洗衣店洗。（圖／孫沁岳IG@yorkesun）

《NOWNEWS今日新聞》為各位整理今（4）日的熱門娛樂話題搶先看，女星Makiyo上個月缺席大S紀念雕像揭幕儀式，被爆竟是因為根本沒受邀，與「七仙女」友誼疑似生變。而Makiyo屋漏偏逢連夜雨，與房東發生欠租、修繕糾紛，如今還遭房東強制驅離。39歲男星孫沁岳今日則被周刊爆料在分手温貞菱後找到新歡，雙方已經開始同居。上個月2日是女星大S過世1周年的日子，徐家人為她在金寶山園區舉行紀念雕像揭幕活動，七仙女成員小S、阿雅、范曉萱、范瑋琪、吳佩慈均有現身，獨缺Makiyo，引發討論。當時Makiyo透過經紀人回應，有以影片形式緬懷大S，看似臨時有事自己選擇缺席，但據《鏡週刊》報導，她當天實際上並未受邀，Makiyo坦言，她以為是僅有家人能參與的活動，所以也沒多問。而Makiyo不僅與七仙女友誼岌岌可危，現在還面臨更艱難的處境。《鏡週刊》指出，她與房東爆發租屋糾紛，因遲繳3萬6000元房租遭房東提告，並要求她退租，讓獨自帶著兒子在外生活的Makiyo感到相當無助。Makiyo也解釋當時會不小心拖欠房租是因為手機壞掉，無法對外聯繫，她事後也告知房東表示願意繼續繳錢，但還是收到房東寄的存證信函，且租屋處冷氣漏水的問題房東也未解決，讓她很無奈。男星孫沁岳是藝人劉尚謙的兒子，除了演戲之外，他還經營動漫YouTube頻道，有39.5萬位訂閱者，之前曾和温貞菱傳情，今日則被《鏡週刊》爆料已經找到新歡，與一名白衣女子同居。而孫沁岳不僅溫馨接送女方，對於做家務似乎也非常得心應手，幫忙拿衣服到洗衣店清洗也是他的日常工作之一。