▲投手端由去年國聯賽揚獎得主、海盜隊王牌史金恩茲掛帥先發，主投3局僅被擊出1支安打，並送出4次三振，最快球速來到99.7英里（約 160.5 公里）。（圖／美聯社／達志影像）

劍指世界第一寶座的美國代表隊，於今（4）日迎來2026年世界棒球經典賽（WBC）的首場熱身賽。面對舊金山巨人隊，美國隊打線展現出讓人窒息的打擊火力，全場狂掃19支安打、包括2發全壘打，最終以15：1輕鬆取勝。陣中大咖球星如賈吉（Aaron Judge）、哈波（Bryce Harper）及去年賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes）皆在首戰就交出完美成績單，向全球宣告「最強美國隊」已經進入戰鬥狀態。美國隊今日排出的前棒打序堪稱史上最強，由皇家隊巨星小威特（Bobby Witt Jr.）擔綱首棒，隨後是費城人強打哈波與洋基隊隊長賈吉。首局美國隊便發動猛攻，小威特與哈波接連敲安攻佔二、三壘，隨即由第3棒賈吉擊出中外野適時安打先拔頭籌，單局灌入2分。首次參加經典賽、身為隊長的賈吉此役表現亮眼，3次打席全部上壘（2安打、1保送）；哈波與小威特也雙雙繳出「猛打賞」。隨後比賽進入美國隊的全壘打秀，布萊格曼（Alex Bregman）與潛力新星安東尼（Roman Anthony）相繼開轟，第7局更是一舉灌進6分大局，徹底擊潰巨人隊防線。投手端由去年國聯賽揚獎得主、海盜隊王牌史金恩茲掛帥先發，主投3局僅被擊出1支安打，並送出4次三振，最快球速來到99.7英里（約 160.5 公里）。更驚人的是，後援投手米勒（Mason Miller）在比賽中飆出了驚人的102.6英里（約 165.1 公里）火球，展現美國隊火牛棚的恐怖實力。隨著日本隊在亞洲區熱身賽同樣開出紅盤，美國隊今日的震撼教育無疑是隔空叫陣。美國隊目前被視為與日本平起平坐的奪冠熱門，他們將於明日對戰科羅拉多洛磯隊進行最後調整。美國隊在預賽被分在B組，首戰將於台灣時間7日在休士頓主場迎戰巴西隊，隨後將面對墨西哥、義大利、英國等對手，爭取晉級複賽的資格。