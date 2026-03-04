我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藍鳥隊桑切斯（Jesús Sánchez）單場貢獻3分打點，加上王牌投手高斯曼（Kevin Gausman）主投2局無失分的壓制，讓加拿大隊早早陷入7分落後的泥淖。（圖／美聯社／達志影像）

▲加拿大隊此次經典賽陣容相當豪華，包含21名具有大聯盟經驗的球員，由水手隊明星內野手強許納勒（Josh Naylor）領銜。（圖／美聯社／達志影像）

為了備戰即將開打的2026年世界棒球經典賽（WBC），加拿大國家代表隊於今（4）日展開首場熱身賽。面對地主多倫多藍鳥隊，加拿大隊在比賽初期一度陷入0：7的大幅落後，但憑藉著堅韌的打擊火力在第8局硬是扳平比分。可惜8局下統一獅洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）讓藍鳥泰羅塔（Riley Tirotta）轟出一發致命的三分打點全壘打，最終加拿大以7：10吞敗，布雷克吞下敗投。比賽初期，藍鳥隊展現與道奇在世界大戰血戰7場的強大火力。加拿大先發投手艾倫（Logan Allen）未能拿下任何出局數便留下滿壘殘壘退場，首節及次節藍鳥隊分別灌進2分與5分。藍鳥隊桑切斯（Jesús Sánchez）單場貢獻3分打點，加上王牌投手高斯曼（Kevin Gausman）主投2局無失分的壓制，讓加拿大隊早早陷入7分落後的泥淖。儘管落後分數巨大，不過加拿大隊在比賽中後半段展開反攻。6局上靠著紅雀隊球星歐尼爾（Tyler O'Neill）的高飛犧牲打與凱西（Owen Caissie）的適時安打追回2分。關鍵的8局上，加拿大隊打線徹底爆發，羅布森（Jacob Robson）率先轟出陽春砲帶動氣勢，隨後希克斯（Liam Hicks）與克拉克（Denzel Clark）接連擊出帶有打點的安打，最終靠著布萊克（Tyler Black）的犧牲打，奇蹟般地將比分追成7：7平手。可惜8局下，藍鳥隊泰羅塔在壘上有人的情況下，瞄準布雷克的球路，揮出一發關鍵的三分全壘打，再次拉開分差。雖然加拿大隊全場動用多名投手接力，且中繼投手群一度合力讓藍鳥僅敲出1支安打，仍不敵這一記重拳，也讓布雷克最終吞下敗投。加拿大隊此次經典賽陣容相當豪華，包含21名具有大聯盟經驗的球員，由水手隊明星內野手強許納勒（Josh Naylor）領銜。結束此役後，加拿大隊將在當地時間週三下午轉往對戰費城費城人隊，進行開賽前最後一場熱身賽。加拿大隊預計於當地時間週六下午在波多黎各聖胡安迎來經典賽正式首戰，對手是哥倫比亞隊。對於過去五屆經典賽皆在小組賽止步的加拿大來說，能否延續今日展現的追分韌性，將是晉級8強的關鍵。