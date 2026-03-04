聖安東尼奧馬刺隊今（3）日在官方社群媒體發布一項令人震撼的歷史性成就。馬刺隊在2月份不僅以11勝0負的戰績保持不敗，更史無前例地包攬了NBA美國職籃（National Basketball Association）西區所有單月最佳獎項，成為NBA史上首支達成此壯舉的球隊。
橫掃四項大獎！馬刺寫下西區歷史新篇章
馬刺官方推特自豪地表示：「這是NBA歷史上首支在同一月份包攬球員、新秀和教練月最佳榮譽的西區球隊」。根據統計，自1982-83賽季三項獎項皆列入評選以來，聯盟史上僅出現過三次單月包攬三獎的情況，而馬刺隊則是西區首支達陣的隊伍。
在2月份的評選中，馬刺隊成為最大贏家：
西區月最佳球員 & 月最佳防守球員：維克托文班亞馬（Victor Wembanyama）。
西區月最佳新秀：迪倫哈珀（Dylan Harper）。
西區月最佳教練：米奇強森（Mitch Johnson）。
文班亞馬統治攻防兩端 防守影響力驚人
進入生涯第三年的文班亞馬持續進化，2月份場均貢獻22.5分、11.3籃板、3.5助攻，並以場均3.45次阻攻領先全聯盟。他整個月份送出38次阻攻，比第二名足足多了13次。這不僅是他生涯首次獲得月最佳球員，更是自2024-25賽季新增「月最佳防守球員」獎項以來，他第三度獲此殊榮。
新秀後衛迪倫哈珀則以場均12.5分、4.9助攻與55.4%的投籃命中率獲選最佳新秀。哈珀表示，有文班亞馬在籃下鎮守，讓外線防守者更有信心展現侵略性，馬刺隊2月份的防守效率值106.2高居西區第一。
米奇約翰遜接棒寫傳奇 隊史第三度單月不敗
主教練米奇強森本季第二次獲得月最佳教練，成為繼2011-12賽季波波維奇（Gregg Popovich）之後，首位在單季多次獲獎的馬刺教練。他在波波維奇於2025年5月退休後成功接棒，並在2月率隊寫下隊史第三次單月（至少10場）全勝的紀錄，目前馬刺正處於自2015-16賽季以來最長的11連勝中。
馬刺隊2月份最關鍵的勝利是在底特律擊敗東區龍頭活塞隊。活塞教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）對約翰遜讚譽有加，稱其為一名極具才華、溝通能力出色且具備領導風範的優秀教練。
我是廣告 請繼續往下閱讀
馬刺官方推特自豪地表示：「這是NBA歷史上首支在同一月份包攬球員、新秀和教練月最佳榮譽的西區球隊」。根據統計，自1982-83賽季三項獎項皆列入評選以來，聯盟史上僅出現過三次單月包攬三獎的情況，而馬刺隊則是西區首支達陣的隊伍。
在2月份的評選中，馬刺隊成為最大贏家：
西區月最佳球員 & 月最佳防守球員：維克托文班亞馬（Victor Wembanyama）。
西區月最佳新秀：迪倫哈珀（Dylan Harper）。
西區月最佳教練：米奇強森（Mitch Johnson）。
進入生涯第三年的文班亞馬持續進化，2月份場均貢獻22.5分、11.3籃板、3.5助攻，並以場均3.45次阻攻領先全聯盟。他整個月份送出38次阻攻，比第二名足足多了13次。這不僅是他生涯首次獲得月最佳球員，更是自2024-25賽季新增「月最佳防守球員」獎項以來，他第三度獲此殊榮。
新秀後衛迪倫哈珀則以場均12.5分、4.9助攻與55.4%的投籃命中率獲選最佳新秀。哈珀表示，有文班亞馬在籃下鎮守，讓外線防守者更有信心展現侵略性，馬刺隊2月份的防守效率值106.2高居西區第一。
米奇約翰遜接棒寫傳奇 隊史第三度單月不敗
主教練米奇強森本季第二次獲得月最佳教練，成為繼2011-12賽季波波維奇（Gregg Popovich）之後，首位在單季多次獲獎的馬刺教練。他在波波維奇於2025年5月退休後成功接棒，並在2月率隊寫下隊史第三次單月（至少10場）全勝的紀錄，目前馬刺正處於自2015-16賽季以來最長的11連勝中。
馬刺隊2月份最關鍵的勝利是在底特律擊敗東區龍頭活塞隊。活塞教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）對約翰遜讚譽有加，稱其為一名極具才華、溝通能力出色且具備領導風範的優秀教練。