金州勇士隊本賽季陷入前所未有的泥沼。隨著當家球星柯瑞（Stephen Curry）傷勢恢復不如預期，加上陣中傷兵滿營，美媒《ClutchPoints》記者布雷特席格（Brett Siegel）撰文指出，勇士隊或許已來到必須決定是否讓柯瑞與新援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）提前「關機」結束賽季的十字路口。
柯瑞復出無期 勇士排名陷入尷尬僵局
柯瑞自1月30日對陣底特律活塞扭傷右膝後，已被診斷為髕骨股骨疼痛症候群（俗稱跑步膝）及右膝骨挫傷。儘管核磁共振顯示無結構性損傷，但柯瑞已連續缺席10場比賽，且至今尚未恢復完整的籃球活動。席格分析，勇士目前戰績31勝30負排名西區第8，落後第6名多達5.5勝場，在剩餘21場比賽的情況下，想擠進前6名直接晉級季後賽的機會微乎其微。
即使柯瑞在季賽末段復出，勇士仍極大機率需參加附加賽，且即便晉級，首輪可能面對衛冕軍雷霆或由文班亞馬領軍的馬刺，奪冠機率並不樂觀。因此，球團內部正考慮是否應讓即將滿38歲的柯瑞徹底休養，以保護其職業生涯的長期健康。
波爾辛吉斯神祕病情 交易補強效果不彰
勇士在季中送走年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）換來波爾辛吉斯，原本寄望增強禁區戰力，但這筆交易目前被視為「老鷹隊大獲全勝」。波爾辛吉斯自2月19日完成勇士首秀後，已因病連續缺席5場比賽。
總教練科爾（Steve Kerr）形容波爾辛吉斯的病情「非常神祕」，且由於他長期受POTS（慢性血液循環障礙）困擾，本季回歸時間表仍是未知數。對於這名合約即將到期的長人，勇士是否該繼續等待其上場，還是索性放棄本季磨合，也是一大難題。
傷兵名單落落長 勇士恐無力再戰
勇士的困境不只兩大球星。明星前鋒吉米巴特勒（Jimmy Butler）因ACL斷裂早已整季報銷，而近期包括小將穆迪（Moses Moody）、培頓二世（Gary Payton II）及新秀理查（Will Richard）也紛紛加入傷兵名單。
席格在報導中指出，雖然勇士文化一向不輕言放棄（Throw in the towel），但面對核心球員高齡化、傷病堆疊與排名困境，讓柯瑞提前關機，或許是為了下個賽季更長遠發展的明智之舉。目前消息人士透露，雖然尚未正式決定讓柯瑞賽季報銷，但復出日期預計最快也要等到3月15日後的客場之旅才有可能評估。
我是廣告 請繼續往下閱讀
柯瑞自1月30日對陣底特律活塞扭傷右膝後，已被診斷為髕骨股骨疼痛症候群（俗稱跑步膝）及右膝骨挫傷。儘管核磁共振顯示無結構性損傷，但柯瑞已連續缺席10場比賽，且至今尚未恢復完整的籃球活動。席格分析，勇士目前戰績31勝30負排名西區第8，落後第6名多達5.5勝場，在剩餘21場比賽的情況下，想擠進前6名直接晉級季後賽的機會微乎其微。
即使柯瑞在季賽末段復出，勇士仍極大機率需參加附加賽，且即便晉級，首輪可能面對衛冕軍雷霆或由文班亞馬領軍的馬刺，奪冠機率並不樂觀。因此，球團內部正考慮是否應讓即將滿38歲的柯瑞徹底休養，以保護其職業生涯的長期健康。
波爾辛吉斯神祕病情 交易補強效果不彰
勇士在季中送走年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）換來波爾辛吉斯，原本寄望增強禁區戰力，但這筆交易目前被視為「老鷹隊大獲全勝」。波爾辛吉斯自2月19日完成勇士首秀後，已因病連續缺席5場比賽。
總教練科爾（Steve Kerr）形容波爾辛吉斯的病情「非常神祕」，且由於他長期受POTS（慢性血液循環障礙）困擾，本季回歸時間表仍是未知數。對於這名合約即將到期的長人，勇士是否該繼續等待其上場，還是索性放棄本季磨合，也是一大難題。
傷兵名單落落長 勇士恐無力再戰
勇士的困境不只兩大球星。明星前鋒吉米巴特勒（Jimmy Butler）因ACL斷裂早已整季報銷，而近期包括小將穆迪（Moses Moody）、培頓二世（Gary Payton II）及新秀理查（Will Richard）也紛紛加入傷兵名單。
席格在報導中指出，雖然勇士文化一向不輕言放棄（Throw in the towel），但面對核心球員高齡化、傷病堆疊與排名困境，讓柯瑞提前關機，或許是為了下個賽季更長遠發展的明智之舉。目前消息人士透露，雖然尚未正式決定讓柯瑞賽季報銷，但復出日期預計最快也要等到3月15日後的客場之旅才有可能評估。