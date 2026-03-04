我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺隊明星中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）於台灣時間3月3日在社群媒體發出緊急求助，希望能透過大眾力量尋找他失蹤的好友伊萊賈約瑟夫霍德（Elijah Joseph Hoard）。根據報導，這名23歲的青年自2月27日起便在芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）失去蹤影。文班亞馬在個人Instagram（IG）上寫道：「我們的好友伊萊賈自2月27日起在芝加哥歐海爾機場失蹤。如果你有任何資訊，請連繫當地政府。」 為了擴大影響力，這位馬刺球星還特別標記了德瑞克羅斯（Derrick Rose）、諾亞（Joakim Noah）及貝達德（Connor Bedard）等芝加哥體壇知名人物。根據芝加哥警察局的失蹤人口報告，伊萊賈最後一次露面時穿著褐色連帽上衣、黑色運動長褲及米色鞋子。他的父親安東尼霍德（Antwon Hoard）向媒體證實，兒子原本結束在芝加哥的10天探親行程後應搭機前往法國，但最終並未報到也未登機，行李更沒有登記紀錄。儘管私人生活正值焦慮時刻，文班亞馬在賽場上的表現依然亮眼。本賽季至今馬刺已完成60場比賽，他參與了其中的46場。若想維持個人獎項的評選資格，他在剩餘賽程中最多隻能再缺席3場比賽以達到65場的門檻。目前文班亞馬被視為防守球員獎（DPOY）的領先者，同時也在最有價值球員（MVP）的前四名候選名單中。他在接受採訪時坦言，贏得邁克爾喬丹獎（Michael Jordan Trophy）是他的目標之一，並表示需要在球季末段持續衝刺。馬刺隊目前戰績為43勝17負，表現優異。外界普遍看好這支由文班亞馬領軍的球隊將在今年順利挺進季後賽，終結球隊連續六年的季後賽荒。