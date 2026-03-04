我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊將在2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classi）小組賽首戰強碰實力不容小覷的澳洲隊。根據最新消息，澳洲隊預計派出具有大聯盟資歷的左投艾力克斯·威爾斯（Alex Wells）掛帥。這位擁有不俗控球能力的左投，憑藉精準的邊角控制力與極佳的曲球威力，曾經登上過大聯盟舞台，還與有曲球、滑球等變化球武器，預計將成為中華隊打線爭取首勝的最大障礙。現年29歲的威爾斯出生於澳洲紐卡索，與同樣是職業投手的雙胞胎哥哥拉克蘭威爾斯（Lachlan Wells）組成罕見的投手家庭。威爾斯於2015年被巴爾的摩金鶯隊簽下，開啟美職生涯，並憑藉優異的控球在小聯盟體系穩紮穩打。他在2018年入選未來之星明星賽，並在2021年正式升上大聯盟（MLB），對陣休士頓太空人隊時拿下生涯首勝。雖然威爾斯的球速落在140公里上下，但他並非依靠火球壓制，而是以精準的控球讓打者難以捉摸。在2021年大聯盟賽季中，他共出賽42.2局，儘管當時球威面對大聯盟頂級打者較為吃力，但其豐富的投球經驗與心理素質仍不容忽視。威爾斯的職涯曾因2022年手肘尺側副韌帶（UCL）拉傷而一度中斷，並離開美職體系休養將近兩年。然而，他在2024-25年澳洲職棒（ABL）賽季加盟雪梨藍襪隊（Sydney Blue Sox）後寫下「強勢回歸」的劇本。在最近一個ABL賽季中，威爾斯繳出令人驚嘆的成績，10場先發中取得6勝1敗。防禦率（ERA）僅1.55。他的投球風格是節奏明快、極少保送，平均每場比賽能穩定控制用球數。威爾斯的投球機制比哥哥更加流暢，揮臂簡潔輕鬆。他的武器庫除了精準的速球邊角控制外，搭配變速球、滑球以及評價極高的曲球，製造揮空能力出色。在WBC有用球數限制的特殊賽制下，威爾斯這種「球數精簡」的控球型投手將是澳洲隊調度上的重要活棋。對於中華隊打線而言，如何應對這位不硬拼球速、卻能精確攻擊好球帶邊緣的「控球大師」，將是首戰獲勝的關鍵。