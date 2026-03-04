我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明（5）日正式點燃戰火，中華隊首戰強敵澳洲，澳洲隊頭號球星巴札納（Travis Bazzana）與先發投手威爾斯（Alex Wells）在記者會上談到中華隊，威爾斯說，「中華隊已向世界證明他們可以成為世界強權之一，我會盡我所能做好準備。」巴札納受訪時，則2度稱中華隊為「Team Taiwan」，談到隊友「費仔」費爾柴德，巴札納說，「我希望今年也能和他一起同場在大聯盟競技。但顯然，我們明天將會是競爭對手。」澳洲隊首戰推出具有大聯盟經驗的威爾斯先發，談到首戰對手，且是面對2024年12強冠軍中華隊，威爾斯表示，「你上場就是要尊重你的對手。中華隊是一支非常優秀的球隊，他們已經向世界證明了他們可以成為全球的強權之一，所以必須上場並展現出這支打線應得的尊重。」威爾斯說，面對中華隊，他會盡所能做好準備，「就是上場把任務完成。」澳洲隊頭號球星巴札納在記者會上受到許多外媒提問，台灣媒體詢問巴札納，是否與同為守護者的費爾柴德聊過經典賽對決，他表示，「是的，費爾柴德是一位非常優秀的球員，我希望今年也能和他一起同場在大聯盟競技。但顯然，我們明天將會是競爭對手。」除了費爾柴德，巴札納也說，「中華隊陣中還有一些其他球員是我以前曾交手過、或是在12強賽中對決過的。」巴札納稱讚中華隊是一支很棒的團隊，「但我們會盡可能做好準備，我覺得我們很有機會能執行好計畫，並贏下這場棒球比賽。」