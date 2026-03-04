我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）開幕戰即將於明（5）日點燃戰火，由去年奪下世界12強冠軍的中華隊對陣澳洲隊。中華隊總教練曾豪駒今日於東京巨蛋出席賽前記者會時證實，開幕戰的先發重任將交給效力於日本職棒福岡軟銀鷹、能飆出158公里火球的右投徐若熙。這樣的安排也吸引日本方面的關注，有日本球迷直呼可惜，直言各隊為求晉級避開日本，但身為主場觀眾希望能看到日本武士隊挑戰各國王牌。針對首戰的布局，曾豪駒總教練強調，WBC是全球關注的盛事，而棒球更是能將台灣人民團結在一起的重要運動，因此「第一場比賽最為重要」。他決定將先發任務交給徐若熙，主因是其目前處於球隊中準備狀態最佳的球員，期待他能有超越預期的表現。徐若熙曾在今年2月26日隨軟銀隊在台北大巨蛋對陣中華隊，當時投出追平生涯最快的158公里。對於即將在東京巨蛋的首秀，他淡定表示：「不論在哪裡投球，放鬆是最重要的。今天會好好休息，明天的事情明天再想」。由於中華隊與日本隊（Samurai Japan）同屬C組，且兩隊將於3月6日交手，徐若熙確定先發對抗澳洲後，也代表日本隊打線將無緣在小組賽正面對決這位火球男。此一調度在社群平台上引發日本網友熱議：有日本網友表示，「徐若熙是C組中少數有機會靠球威壓制日本打線的投手，看來各國的調度還是會避開日本戰，力求從其他球隊手中拿下3連勝。雖然因為日本武士隊擁有史上最強打線，讓我很想看各國王牌正面對決，但因為實力太強而被避開也是沒辦法的事，只是覺得有點可惜。」部分網友也認為，日本隊實力堅強，各國為求晉級，多半會採取「避開日本、全力抓下澳洲與南韓」的戰略，預測中華隊對陣日本時，可能會派出在12強決賽表現優異的林昱珉。另外還有以下留言：「看來會演變成台灣、澳洲、南韓三強鼎立的局面，這場贏球的隊伍將大幅增加晉級機會。我很關注賽前評價極高的台灣能發揮到什麼程度」、「對台灣而言，雖說會全力挑戰日本，但考量到難度較高，勢必要確保拿下澳洲與南韓。對澳洲來說也是同樣道理，所以這場開幕戰變得極其重要。」。