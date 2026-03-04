我是廣告 請繼續往下閱讀

克里夫蘭騎士隊今（4）日在主場迎戰本季東區最大黑馬底特律活塞隊。儘管陣中明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）持續因傷缺陣，但自交易截止日加盟後迅速融入體系的哈登（James Harden）穩定軍心，加上小將泰森（Jaylon Tyson）爆發狂飆5記三分彈，最終騎士以113：109成功復仇活塞，收下2連勝，同時也終結了活塞隊近期的3連勝。自加盟騎士以來，哈登不僅補足了球隊的組織缺口，更成為關鍵時刻的定海神針。此役活塞針對哈登進行高強度防守，雖然哈登全場投籃手感略顯掙扎，但他還是用傳球替球隊做出貢獻，哈登最終全場貢獻18分、6籃板與7助攻的全面數據。值得一提的是，在他加盟騎士後有出賽的比賽中，竟拿下8勝1敗的超強戰績。騎士隊首節雖以25：27稍稍落後，但次節在哈登與泰森的帶領下打出29：21的攻勢逆轉。小將泰森今日成為奇兵，全場三分球11投5中，攻下全隊最高的22分；莫布利（Evan Mobley）也挹注18分與5籃板，幫助騎士在末節一度領先達11分。活塞隊本戰也打得很有韌性，特別是中鋒杜倫（Jalen Duren）在內線展現統治力，狂砍24分、14籃板。末節活塞發動猛烈反撲，靠著哈里斯（Tobias Harris）單節爆發與奧薩爾（Ausar Thompson）的頻頻搶斷，一度將分差縮小至僅剩1分。然而，活塞狀元郎坎寧安（Cade Cunningham）今日手感冰冷，與哈登對位時陷入苦戰，全場16投僅4中得到10分，雖然送出14次助攻，但關鍵時刻的打鐵與5次失誤成為活塞兵敗克里夫蘭的主因。除了哈登的領軍，騎士替補登場的施羅德（Dennis Schröder）也扮演重要角色。他回到熟悉的第六人位置後打得更游刃有餘，10投6中高效繳出15分、5籃板、5助攻，確保哈登下場休息時球隊進攻不熄火。儘管騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）在比賽中因傷提前退賽，為球隊禁區戰力埋下隱憂，但騎士最終仍擋下活塞反撲，成功保住主場勝利。此戰過後，騎士進一步穩固了東區第四的排名；活塞則將在休息一天後前往聖安東尼奧挑戰西區強權馬刺。