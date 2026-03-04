我是廣告 請繼續往下閱讀

▲多明尼加今日排出的打序星光熠熠，由教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）敲出適時二壘安打追平比分拉開序幕。（圖／路透／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）奪冠呼聲極高的多明尼加代表隊，今（4）日迎來首場官辦熱身賽。面對底特律老虎隊，多明尼加打線徹底爆發，全場狂掃19支安打，更在第4局上演單局3發全壘打的煙火秀，終場以12：5大勝老虎。這支集結大聯盟頂級球星的超重量最強打線，首戰便向全世界展示了令人畏懼的長打威力。多明尼加今日排出的打序星光熠熠，由教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）敲出適時二壘安打追平比分拉開序幕。隨後在4局下1出局、三壘有人的情況下，效力於大都會的強打索托（Juan Soto）瞄準一顆內角低的變速球，擊出初速極快、距離431英呎（約131公尺）的右外野兩分砲，幫助球隊超前比分。多明尼加的攻勢並未就此停止，兩出局後，教士明星三壘手馬查多（Manny Machado）與光芒隊潛力新秀卡米內羅（Junior Caminero）接連轟出「背靠背」全壘打，單局三度炸裂讓現場球迷陷入瘋狂，休息區的球星隊友們也全場沸騰。除了全壘打攻勢，多明尼加全隊今日打擊狀態極佳，塔提斯與索托在第5局持續補刀，靠著連續適時安打再添3分。全場比賽下來，多明尼加共敲出19支安打灌進12分，展現出前段棒次到後段棒次皆具備一棒擊沉對手的恐怖深度。賽後，塔提斯也在社群平台上分享與馬提（Starling Marte）、羅德里奎茲（Julio Rodríguez）等隊友在場邊輕鬆互動的照片，顯示這支星光軍團不僅戰力強大，團隊氣氛也處於巔峰狀態。多明尼加在本屆經典賽被分在D組，將與委內瑞拉、波多黎各等強權爭奪晉級資格。若多明尼加順利闖進複賽，極有可能在準決賽或決賽與大谷翔平領軍的日本隊碰頭。