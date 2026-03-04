我是廣告 請繼續往下閱讀

▲獨行俠後衛威廉斯（Brandon Williams）攻下全隊最高18分，但缺乏持續的火力支援，導致球隊在第三節末段就落後達22分，提前進入垃圾時間。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA美國職籃（National Basketball Association）夏洛特黃蜂今(4)日在主場Spectrum Center迎戰達拉斯獨行俠，黃蜂隊展現強大的團隊戰力與板凳深度，終場以117：90大勝對手，喜迎五連勝。黃蜂隊此役在進攻端展現多點開花的特點，前鋒B.米勒（Brandon Miller）穩定貢獻17分，明星後衛「球弟」拉梅羅.鮑爾（LaMelo Ball）則交出15分、9助攻的準雙十成績單，有效串聯全隊進攻。儘管這是黃蜂隊連續兩天作戰（Back-to-back）的第一場，但球員體力似乎未受影響，特別是替補球員表現極為出色。黃蜂隊板凳群外線手感熱燙，三分球合計21投12中，其中格蘭特.威廉森（Grant Williams）單場命中4記三分球，J.格林（Josh Green）與S.詹姆斯（Sion James）也各有3顆進攻支援，徹底撕裂小牛隊防線。達拉斯獨行俠雖然獲得多達42次罰球機會並命中31球，但全場運動戰表現令人失望，整場比賽在三分線外22投僅3中，命中率不到一成四，下半場更是完全找不到準星，僅投進11個野外進球。陣中得分以B.威廉森（Brandon Williams）的18分為最高，但缺乏持續的火力支援，導致球隊在第三節末段就落後達22分，提前進入垃圾時間。黃蜂隊即便單場被吹判31次犯規創下賽季新高，仍憑藉著穩健的防守將對手的全場命中率壓制在42.5%左右。此役吸引了19,519名球迷滿座觀戰，原先外界期待能重演今年1月30日兩位NBA新人王頭號候選人K.克努佩爾（Kon Knueppel）與C.弗萊格（Cooper Flagg）的精彩對決。當時弗萊格狂砍49分，克努佩爾則以8記三分球、34分還擊，率領黃蜂險勝。遺憾的是，弗萊格賽前因中足拉傷確定缺席；而克努佩爾此役手感同樣低迷，全場三分球7投僅1中得到13分，未能展現先前的砍分爆發力。