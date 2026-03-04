我是廣告 請繼續往下閱讀

柬埔寨太子集團來台洗錢107億元，臺北地檢署今天偵結起訴62名被告，其中在，律師李育昇分析，劉純妤經手多筆豪車買賣為太子集團洗白贓款，將面臨劉純妤擔任太子集團在台最高領導人李添的特助，根據了解，太子集團遭拍賣的「四大神獸」等33輛豪車，大多登記在李添的名下，供他來台時組成專屬車隊，出遊大陣仗猶如皇帝出巡，而北檢起訴指出，太子集團自行開發OJBK錢包連結台灣的地下匯兌水房，並匯進非法博弈的收入，再等豪奢消費，也用來支付太子集團在我國境內所需費用。檢察官認為劉純妤涉犯《》第3條第1項後段的參與犯罪組織、修正前《》第14條第1項的洗錢等罪嫌，因此提起公訴。李育昇律師表示，劉純妤實際上經手了多筆高額豪車買賣，顯然知悉利用購買奢侈品來將贓款洗白，由於犯罪時間點在洗錢防制法修法前，依據舊法將處，而同時她又屬於三人以上犯罪組織成員，涉犯組織犯罪條例，應處，由於一行為觸犯數罪名，是從較重的洗錢防制法來判處，而且會採一罪一罰，法官有可能會考量高額犯罪所得情節嚴重而給予較重的刑度。