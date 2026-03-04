臺北地檢署偵辦太子集團來台從事組織犯罪、非法線上博弈及洗錢107億，歷經140天偵辦起訴62名被告，對集團首腦陳志求刑13年、陳志的左右手李添20年、集團帳房陳秀玲18年、2名台灣核心幹部辜淑雯王昱棠分別為16年和15年；陳志身為「最大咖被告」，刑度卻比4名部屬還輕，原來他雖被起訴5項罪名，除了賭博罪單獨求刑3年，另外4罪均被視為洗錢罪的一部分，因此擇一重以洗錢罪論處求刑10年。
檢察官指出，陳志是太子集團從事跨國犯罪組織的發起、主持、操縱、指揮者，屬於太子集團最高層級，犯罪情節和所生危害均極為重大；陳志涉犯《組織犯罪防制條例》第3條第1項前段「發起、主持、操縱、指揮犯罪組織」、《洗錢防制法》第19條第1項前段「洗錢金額達1億元以上」、《商業會計法》第71條第1款「明知不實事項填製會計憑證並記入帳冊」、《刑法》第268條「意圖營利供給賭博場所及聚眾賭博」、同法第216條、第215條「行使業務登載不實文書」共5罪。
檢方認定太子集團在台最高領導人李添實際主導在我國的犯罪行為，而且在美國起訴制裁太子集團後，下令同案共犯隱匿財產，因此建請判處有期徒刑20年以上、併科罰金2億5000萬元。
新加坡籍的台灣太子不動產投資公司董事長陳秀玲，為太子集團主持、指揮跨國犯罪，在美方正式制裁太子集團後，配合李添指令要求部屬藏匿不法所得，遭求處有期徒刑18年以上、併科罰金1億5000萬元。
天旭國際人資長辜淑雯除了經手太子集團的洗錢和賭博業務，還會接收李添的指示，指揮同夥去水房領錢買名酒、茶葉、雪茄及藝術品，北檢對她求處有期徒刑16年以上、併科罰金8000萬元； 天旭負責人王昱棠在國內長期指揮所屬集團成員與洗錢、賭博犯罪事務，檢察官建請法院量處有期徒刑15年以上、併科罰金5000萬元。
律師包盛顥指出，本案犯罪集團經檢方偵結起訴，其中主嫌涉及組織犯罪條例及洗錢等罪，法院日後如果判決被告有罪，想像競合的結果，合併執行最長可能負擔10年以上的刑期，然而由於主嫌及部分共犯仍滯留國外，即便發布通緝，除非被告返台到案，或是透過司法互助模式將被告緝捕歸案，否則主嫌恐怕難以於我國接受司法制裁。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
