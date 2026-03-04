我是廣告 請繼續往下閱讀

臺北地檢署偵辦太子集團來台從事組織犯罪、非法線上博弈及，歷經140天偵辦起訴，對、陳志的左右手李添20年、集團帳房陳秀玲18年、2名台灣核心幹部辜淑雯王昱棠分別為16年和15年；檢察官指出，陳志是太子集團從事跨國犯罪組織的發起、主持、操縱、指揮者，屬於太子集團最高層級，犯罪情節和所生危害均極為重大；陳志涉犯《組織犯罪防制條例》第3條第1項前段「」、《洗錢防制法》第19條第1項前段「」、《商業會計法》第71條第1款「」、《刑法》第268條「」、同法第216條、第215條「」共5罪。檢方認定太子集團在台最高領導人、併科罰金2億5000萬元。新加坡籍的台灣太子不動產投資公司董事長陳秀玲，為太子集團主持、指揮跨國犯罪，在美方正式制裁太子集團後，配合李添指令要求部屬藏匿不法所得，遭求處有期徒刑18年以上、併科罰金1億5000萬元。天旭國際人資長辜淑雯除了經手太子集團的洗錢和賭博業務，還會，北檢對她求處有期徒刑16年以上、併科罰金8000萬元； 天旭負責人王昱棠在國內長期指揮所屬集團成員與洗錢、賭博犯罪事務，檢察官建請法院量處有期徒刑15年以上、併科罰金5000萬元。律師包盛顥指出，本案犯罪集團經檢方偵結起訴，其中主嫌涉及組織犯罪條例及洗錢等罪，法院日後如果判決被告有罪，想像競合的結果，合併執行最長可能負擔10年以上的刑期，然而