2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明日3月5日正式於東京巨蛋點燃戰火。中華隊在C組首戰將對決南半球強權澳洲隊，這場「開門紅」之戰備受全台球迷矚目。台灣運彩於今日正式開盤，根據最新數據顯示，台灣運彩相當看好中華隊能順利過關，不讓分玩法中客隊中華台北賠率為1.40倍，主隊澳洲則為2.19倍。本場比賽台灣運彩將提供單場及場中投注，提醒投注者中華隊此役為客場球隊。
「龍之子」徐若熙扛首戰先發，極低保送率成致勝核心
針對這場台澳大戰，中華民國運動彩券發展協會分析師神宗一郎指出，中華隊首戰由王牌投手徐若熙擔綱先發是極為戰略性的考量。徐若熙在近期的熱身賽中表現穩定，球速已能催至158公里，展現出絕佳的競技狀態。神宗一郎強調，徐若熙生涯保送率僅約3.3%，這種極致的控球能力不僅能有效降低比賽壓力，更能減少投手群與守備方的負擔，非常適合在具備高度壓力的開幕戰中穩定軍心。
澳洲隊方面則有2024年MLB選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）加入，為打線注入強大火力。而在先發投手佈局上，澳洲隊預計推出曾效力於大聯盟金鶯隊的左投亞歷克斯·威爾斯（Alex Wells）。
威爾斯雖然直球均速約141.7公里，但其控球能力極為出色，在2025-26年澳職賽季主投50.0局僅出現6次保送。中華隊打線面對威爾斯多樣的變化球武器與精準的邊角攻勢，必須展現出更好的適應力與耐心才能突破防線。
兩隊投手狀態穩健 分析師預測將上演「低分投手戰」
綜合兩隊近況，中華隊在熱身賽中展現出投手群穩定性優於打線熱度的趨勢，而澳洲隊同樣傾向以強大的投手深度（陣中多達15位投手，包含7名左投）來壓制中華隊火力。
神宗一郎分析，回顧中華與澳洲近10次的對戰紀錄，總分大於盤口的比例並未過半，且鮮少連續開出大分。在雙方先發投手皆具備高控球水準的前提下，這場賽事極可能呈現高張力的投手戰態勢，若進入低比分的僵局，穩定性較高的中華隊獲得勝女神青睞的機會將大幅增加。
資料來源：台灣運彩、CSDA、運彩不求人
相關WBC新聞
🔥深度解析／徐若熙超噁心「竄升速球」
🔥經典賽／威爾斯是誰？台灣嚴防軟投刺客：揭秘澳洲左投的飛球陷阱
