中華隊（Chinese Taipei）卻在大賽前夕傳出震撼彈。原定在2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）擔綱二壘主力的旅美強打李灝宇，因身體不適遭所屬底特律老虎隊祭出「強制退賽令」，確定無緣本屆賽事。中華隊隨即宣布，由效力於味全龍隊的內野好手張政禹緊急遞補，這位曾寫下「選秀第7輪傳奇」的游擊名將已火速飛抵東京巨蛋待命。李灝宇在先前的宮崎熱身賽最後一個打席後出現不適警訊，儘管核磁共振（MRI）檢查初步顯示無大礙，但底特律老虎球團基於保護新秀的堅定立場，要求中華隊提供完整檢驗報告。在審閱相關資料後，老虎隊於今日正式回覆大會，要求李灝宇因傷退出本屆經典賽，導致球迷期待已久的「美式黃金二遊」連線正式宣告破局。現年25歲的張政禹出生於屏東縣，他的棒球之路並非一帆風順。2018年高中畢業首度參加中職選秀遺憾落選，隨後進入南華大學磨練。2019年，他憑藉在測試賽的優異表現，於選秀會第7輪第35順位獲得味全龍隊青睞，正式開啟職棒生涯。張政禹在職棒場上的表現堪稱「第7輪傳奇」，他在二軍努力打拚，2020年以0.348的高打擊率展現潛力，並擊出致勝安打為味全龍拿下重返中職後的首勝。2021年迎來一軍初登板，隨即以靈活且優異的守備表現站穩游擊位置，更曾單場擊出2支三壘安打追平聯盟紀錄。2024年5月擊出生涯首轟，雖然在8月曾因爭議事件受罰，但他隨即調整心態重回賽場，故事相當立志。張政禹雖然主要守備位置為游擊，但其優異的運動能力讓他能勝任內野多個位置。在2024年11月的世界12強棒球賽（P12）中，他曾因守位重疊遭到質疑，但他最終在複賽擔綱三壘手期間多次展現美技，成為中華隊最終奪冠的幕後功臣之一，完美證明了其「功能性佳」的實力。面對李灝宇突然退賽留下的內野空缺，具備國際賽奪冠經驗與靈活守備特質的張政禹，被視為現階段最合適的「救火隊」。張政禹還是一名流淌著阿美族血液的棒球好手（擁有四分之一阿美族血統）。他阿嬤則是來自花蓮玉里松浦部落的阿美族人。雖然出生於屏東，但張政禹的棒球啟蒙始於高雄，國小與國中時期分別就讀著名的棒球名校中正國小與大仁國中，高中時才回到家鄉屏東進入傳統強權美和中學，並接受陳瑞振教練訓練，打磨出出色的守備能力。守備位置：游擊、二壘、三壘（內野全能工具人）投打習慣：右投左打出生日期：2000年6月8日主要經歷：高雄中正國小 ➔ 高雄大仁國中 ➔ 屏東美和中學 ➔ 嘉義南華大學 ➔ 味全龍面對李灝宇意外退賽，張政禹已於昨日下午火速飛抵東京巨蛋。這位具備阿美族強韌鬥志與豐富國際賽經驗的選手，能否在即將到來的台澳大戰中再次發揮「美技魔法」，全台球迷都在拭目以待。