2026世界棒球經典賽（WBC）於今（5）日正式揭開序幕，大聯盟官網特別撰文盤點各國職棒體系的農場潛力新秀，其中中華隊因坐擁4名各隊前30名農場新秀而備受矚目。令人遺憾的是，作為這批新秀領頭羊的「台灣怪力男」李灝宇，稍早確定因左側腹斜肌拉傷退出國家隊，將由內野手張政禹遞補。
李灝宇領銜新秀榜 官網揭密「台灣怪力男」的恐怖輸出
根據經典賽官網報導，本屆賽事共有28名球員名列大聯盟球團的Top 30新秀名單，中華隊就包辦4人。官網特別點名，台灣的新秀陣容由底特律老虎農場排名第6的李灝宇領軍，他在去年3A賽季展現了驚人的擊球數據，擊球初速達105.4英里竟高居PR90，最高擊球初速更飆出112.2英里，是全大會擊球力道最頂尖的強打之一。
除了打擊，官網也對中華隊的投手潛力給予高度評價。包含奧克蘭運動家體系中排名第4的左投林維恩、第28名的莊陳仲敖，以及第29名的沙子宸。文中提到，林維恩在旅美首年就連跨三個層級，展現極佳適應力；而莊陳仲敖則憑藉優異的控球與強勢的四縫線速球，成為投手群中不可忽視的亮點。
老虎球團採取保護措施 美媒揭露傷勢細節
在官網高度期待下，李灝宇卻在開賽前夕因傷倒下。他在前一日對戰軟銀二軍的熱身賽後感到側腹部不適，底特律老虎球團得知後隨即要求停止訓練。根據美媒《The Athletic》記者Cody Stavenhagen報導，李灝宇經MRI檢查後證實為「左側腹斜肌拉傷」，但老虎球團基於保險考量，仍決定讓其退賽並返回佛州拉克蘭基地進一步評估。
張政禹火速遞補 中華隊帶著「怪力男」鬥志出征
面對突如其來的戰力缺損，中華隊早已啟動備案。效力於中職味全龍隊的張政禹昨日已緊急飛抵東京待命，今日正式完成遞補程序。曾豪駒總教練今早受訪時表示，會針對二棒做出調整，「二壘鄭宗哲、林子偉都可以，會盡快把陣型安排出來。」
至於李灝宇下一步，曾豪駒總教練説，「正在協調他能否跟著團隊，還是球團需要他馬上回去，後續等協調完狀況，他本人希望留在這，後續會持續去協調。」
中華隊陣中資深戰將吳念庭今早受訪時也對於李灝宇的傷退相當不捨：「我們替他感到可惜，每個人都不可取代，灝宇的份每個人一起補上。政禹能幫助我們很多，帶著他不甘心的心情迎接四場比賽。」
