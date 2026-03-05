2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽點燃戰火，中華隊今(5)日首戰迎戰澳洲。然而，場外的熱情似乎比場內更加沸騰！昨天就已經有許多球迷來到東京，準備為台灣球員加油。而這一幅景象也讓日本媒體感到震撼，《文藝春秋》大篇幅報導，由於東京巨蛋中日大戰的門票瞬間秒殺，許多買好機票卻進不了場的台灣球迷在東京集結。為此，中華職棒大聯盟（CPBL）策劃了一場史無前例的「台灣之夜」直播觀戰派對，震撼了日本媒體。
「全東京台灣人密度最高的地方」
中華職棒官方臉書昨（4）日分享了三張活動現場的照片，並配文寫道：「全東京台灣人密度最高的地方」。照片中可見，巨大的室內場地被穿著中華隊應援服、揮舞著國旗的台灣球迷擠得水洩不通，宛如將台北的應援主場直接搬到了東京，展現出台灣球迷驚人的向心力與熱情。
募資9000萬台幣！前所未見的海外觀戰計畫
根據日本媒體《文藝春秋》報導，這場「把東京變成台灣隊主場」的計畫，起因於眾多台灣球迷面臨「機票飯店都訂了，卻買不到日本戰門票」的窘境。CPBL會長蔡其昌察覺後，隨即與民間團體合作，在台灣發起群眾募資。
這項計畫的目標是在東京租借三個可容納千人的室內場地，舉辦總計5000人規模的專屬直播派對。只要贊助2688元台幣，即可獲得入場資格。日媒驚嘆，這項募資計畫上線短短20分鐘內，就達標了1800萬台幣（約9000萬日圓），展現了台灣人對棒球的瘋狂熱愛。
雖遇Netflix版權風波 熱情依然不減
然而，這場史無前例的盛會也遭遇了波折。取得日本國內WBC獨家轉播權的Netflix出面「踩剎車」，基於其「個人非商業用途」及限制「公開放映」的授權條款，要求主辦方必須嚴格控管人數。
這導致原本預計5000人的場地，最終只能容納約2500人入場，主辦單位只能依募資順序安排入場，並對向隅的球迷退款，引發部分球迷的抱怨。
12強奪冠效應 台灣棒球魂在東京燃燒
台灣球迷之所以對棒球運動如此狂熱，除了長久以來的國家隊和本土職業聯賽好成績累積的棒球底蘊，更因為2024年底在12強賽（Premier 12）擊敗日本奪下隊史首冠的歷史性勝利，讓台灣國內掀起了空前的「Team Taiwan」風潮。這股熱潮甚至催生了紀錄片電影的熱賣，以及更改500元鈔票圖案的倡議。
儘管受限於版權人數減半，但這場名為「全東京台灣人密度最高的地方」的觀戰派對，已成功將台灣的應援文化與棒球熱情，深深震撼了日本社會。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中華職棒官方臉書昨（4）日分享了三張活動現場的照片，並配文寫道：「全東京台灣人密度最高的地方」。照片中可見，巨大的室內場地被穿著中華隊應援服、揮舞著國旗的台灣球迷擠得水洩不通，宛如將台北的應援主場直接搬到了東京，展現出台灣球迷驚人的向心力與熱情。
募資9000萬台幣！前所未見的海外觀戰計畫
根據日本媒體《文藝春秋》報導，這場「把東京變成台灣隊主場」的計畫，起因於眾多台灣球迷面臨「機票飯店都訂了，卻買不到日本戰門票」的窘境。CPBL會長蔡其昌察覺後，隨即與民間團體合作，在台灣發起群眾募資。
這項計畫的目標是在東京租借三個可容納千人的室內場地，舉辦總計5000人規模的專屬直播派對。只要贊助2688元台幣，即可獲得入場資格。日媒驚嘆，這項募資計畫上線短短20分鐘內，就達標了1800萬台幣（約9000萬日圓），展現了台灣人對棒球的瘋狂熱愛。
然而，這場史無前例的盛會也遭遇了波折。取得日本國內WBC獨家轉播權的Netflix出面「踩剎車」，基於其「個人非商業用途」及限制「公開放映」的授權條款，要求主辦方必須嚴格控管人數。
這導致原本預計5000人的場地，最終只能容納約2500人入場，主辦單位只能依募資順序安排入場，並對向隅的球迷退款，引發部分球迷的抱怨。
12強奪冠效應 台灣棒球魂在東京燃燒
台灣球迷之所以對棒球運動如此狂熱，除了長久以來的國家隊和本土職業聯賽好成績累積的棒球底蘊，更因為2024年底在12強賽（Premier 12）擊敗日本奪下隊史首冠的歷史性勝利，讓台灣國內掀起了空前的「Team Taiwan」風潮。這股熱潮甚至催生了紀錄片電影的熱賣，以及更改500元鈔票圖案的倡議。
儘管受限於版權人數減半，但這場名為「全東京台灣人密度最高的地方」的觀戰派對，已成功將台灣的應援文化與棒球熱情，深深震撼了日本社會。