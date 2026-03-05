我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（5）日正式點燃戰火，中華隊在首戰交手澳洲前，宣布由味全龍內野手張政禹遞補因傷退賽的旅美小將李灝宇。張政禹受訪時表示，昨日中午臨時接到通知，當時人還在斗六打熱身賽，但他沒有猶豫直接答應。他坦言，因為隊友受傷遞補不是好事，但仍謝謝教練團肯定，「希望可以在教練需要的時候，可以派上用場。」張政禹說，昨天接到通知時，原本在斗六打熱身賽，「12點半的時候接到通知，坐2點12分的高鐵上桃園，然後坐4點25分的飛機，所以時間還蠻趕的。」回想接到通知的當下心情，「其實一開始也不知道發生什麼事情，就是隨時做好準備。 我就其實也沒有想太多，也沒有猶豫太久，就直接答應說『我現在可以出發』。」出發前往機場前，龍隊總教練葉君璋也特別交代張政禹，「台灣人都在看你們，加油！」張政禹透露，與球隊會合後，也跟李灝宇交換想法，「希望他可以上去大聯盟。 他未來應該還是會有機會打經典賽，但他的生涯還是很重要，所以他的球團很保護他，這是一個很重要的資產，所以就是還辛苦他了。」從一開始的集訓球員，到未進入30人名單，今日又在比賽開打前遞補，張政禹談到心情轉換，「首先我很開心可以來到東京，然後不管有沒有進，其實對我來講都是（跟著中華隊集訓）很開心的事情。」張政禹直言，李灝宇受傷不是什麼好消息，「我很希望大家都可以平安在比賽。 當然，大聯盟那邊可能不希望他打，就還是很謝謝教練可以讓我有這個機會遞補進來中華隊。也祝福灝宇回美國的時候可以升上大聯盟。」身為中華隊「超級工具人」，張政禹目前還沒有接到教練團指示，「就都做，任何地方都守，然後等待教練安排。 希望可以在教練需要的時候，可以派上用場。」