2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）C組預賽今日於東京巨蛋點燃戰火。首戰面對實力強勁的中華隊，澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）在賽前記者會大方亮牌，除了確定由具備大聯盟資歷的左投艾力克斯威爾斯（Alex Wells）掛帥先發，更透露雙胞胎哥哥拉克蘭威爾斯（Lachlan Wells）已在牛棚待命，兩兄弟有望上演史上罕見的「雙胞胎接力登板」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
澳洲先發打序出爐　大聯盟新秀與資深戰將混編

澳洲隊今日排出的先發打線兼具速度與長打火力，由備受矚目的頂級新秀巴札納（Travis Bazzana）擔綱開路先鋒：

第1棒：Travis Bazzana（二壘手）

第2棒：Curtis Mead（三壘手）

第3棒：Aaron Whitefield（中外野手）

第4棒：Alex Hall（指定打擊）

第5棒：Jarryd Dale（游擊手）

第6棒：Rixon Wingrove（一壘手）

第7棒：Robbie Perkins（捕手）

第8棒：Chris Burke（左外野手）

第9棒：Tim Kennelly（右外野手）

先發投手：Alex Wells

歷史性的一刻？威爾斯兄弟或將聯手抗台

澳洲隊本次陣中亮點無疑是同為左投的威爾斯雙胞胎兄弟。弟弟艾力克斯曾效力於巴爾的摩金鶯隊，具備13場大聯盟出賽紀錄；哥哥拉克蘭則長期在明尼蘇達雙城隊小聯盟體系發展。總教練尼爾森表示：「牛棚裡的每個人都做好了上場準備。」這意味著若戰局需要，球迷將有機會在同一場比賽中，看見這對長相、投球型態皆極為神似的高顏值兄弟先後走上投手丘。

尼爾森教練也提到，澳洲隊休息區掛著一面寫滿名字的國旗，象徵著承襲前人的歷史重任，全員將以此榮耀感全力求勝。

大谷前隊友懷特菲爾德：澳洲隊比上一屆更強

曾效力於洛杉磯天使隊、2022年與大谷翔平擔任隊友的中外野手懷特菲爾德（Aaron Whitefield），對於連續兩屆闖入八強充滿信心。他表示，雖然中華隊剛奪下12強冠軍，但澳洲隊在過去三年間，投手與野手的戰力皆有顯著提升。

「能看見像艾力克斯（威爾斯）這樣有大聯盟經驗的選手披上國家隊戰袍，對我來說是巨大的驕傲。」懷特菲爾德認為，代表國家出賽的榮譽感，甚至超越了在大聯盟打球的經歷。他強調，澳洲隊已非吳下阿蒙，首戰對決中華隊將是一場極高水準的競爭。


🔥老虎隊堅決不放行！李灝宇坦言很可惜　自曝退賽經過：溝通到很晚

🔥快訊／李灝宇退出經典賽！老虎球團強制退賽　張政禹急赴東京遞補

🔥分析／李灝宇對中華隊多重要？解析3大戰力衝擊　冠軍二遊恐缺角

更多「2026經典賽」相關新聞。

相關新聞

經典賽開打！中華隊首戰澳洲　洪孟楷準備無尾熊餅乾應援

經典賽應援！三商巧福129元、福勝亭199、三商炸雞229元套餐優惠

經典賽今開打！籃籃飛美國見波賽樂實現約定　秒衝東京應援中華隊

經典賽為中華隊加油！全台各縣市轉播球賽　時間、地點一次看