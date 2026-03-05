我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）C組預賽今日於東京巨蛋點燃戰火。首戰面對實力強勁的中華隊，澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）在賽前記者會大方亮牌，除了確定由具備大聯盟資歷的左投艾力克斯威爾斯（Alex Wells）掛帥先發，更透露雙胞胎哥哥拉克蘭威爾斯（Lachlan Wells）已在牛棚待命，兩兄弟有望上演史上罕見的「雙胞胎接力登板」。澳洲隊今日排出的先發打線兼具速度與長打火力，由備受矚目的頂級新秀巴札納（Travis Bazzana）擔綱開路先鋒：第1棒：Travis Bazzana（二壘手）第2棒：Curtis Mead（三壘手）第3棒：Aaron Whitefield（中外野手）第4棒：Alex Hall（指定打擊）第5棒：Jarryd Dale（游擊手）第6棒：Rixon Wingrove（一壘手）第7棒：Robbie Perkins（捕手）第8棒：Chris Burke（左外野手）第9棒：Tim Kennelly（右外野手）先發投手：Alex Wells澳洲隊本次陣中亮點無疑是同為左投的威爾斯雙胞胎兄弟。弟弟艾力克斯曾效力於巴爾的摩金鶯隊，具備13場大聯盟出賽紀錄；哥哥拉克蘭則長期在明尼蘇達雙城隊小聯盟體系發展。總教練尼爾森表示：「牛棚裡的每個人都做好了上場準備。」這意味著若戰局需要，球迷將有機會在同一場比賽中，看見這對長相、投球型態皆極為神似的高顏值兄弟先後走上投手丘。尼爾森教練也提到，澳洲隊休息區掛著一面寫滿名字的國旗，象徵著承襲前人的歷史重任，全員將以此榮耀感全力求勝。曾效力於洛杉磯天使隊、2022年與大谷翔平擔任隊友的中外野手懷特菲爾德（Aaron Whitefield），對於連續兩屆闖入八強充滿信心。他表示，雖然中華隊剛奪下12強冠軍，但澳洲隊在過去三年間，投手與野手的戰力皆有顯著提升。「能看見像艾力克斯（威爾斯）這樣有大聯盟經驗的選手披上國家隊戰袍，對我來說是巨大的驕傲。」懷特菲爾德認為，代表國家出賽的榮譽感，甚至超越了在大聯盟打球的經歷。他強調，澳洲隊已非吳下阿蒙，首戰對決中華隊將是一場極高水準的競爭。