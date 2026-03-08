近日女星蔡瑞雪與已婚人夫、GQ編輯長「那個凱文」過從甚密，再掀娛樂圈小三討論。而女星侯佩岑的媽媽林月雲，過去也曾介入別人的家庭，被狠酸是「最強小三」；當時她跟已婚的製作人侯世宏生下侯佩岑後，又轉投閨密蔡貴照的老公、富商邱嘉雄的懷抱，甚至與邱嘉雄同居了31年才跟他分手。這段往事2021年時被重提，就連劉寶傑都忍不住痛批她「不要臉」。
侯佩岑、林月雲母女談心 重提往事惹眾怒
林月雲與侯佩岑2021年登上中國節目《婆婆與媽媽》第2季，節目中母女二人坐在一起談心，侯佩岑對媽媽表示，她擔心自己的藝人身分會影響老公黃伯俊，林月雲則將心比心地說：「像我…就很害怕會影響妳」，她雖未明講，但顯然是在暗指自己不倫戀的過往，侯佩岑這時反過來安慰媽媽：「我知道大人的世界並不容易，可是你已經盡你所能，讓我可以感受到那個童年是快樂的」。
最後母女二人相擁而泣，但節目播出後，多數觀眾都沒感受到溫馨氛圍，反而覺得林月雲在重揭正宮傷疤。她當年先介入侯世宏與郭純美的婚姻，懷孕逼宮失敗後，又透過侯世宏認識了邱嘉雄，並與邱嘉雄的太太蔡貴照成為好友。
林月雲當時經常去蔡貴照家裡打牌，蔡貴照還貼心請邱嘉雄送她回家，怎料這一來一往互動讓兩人暗生情愫，邱嘉雄最後更是拋家棄子，與林月雲同居長達31年。一直到邱嘉雄罹癌後，林月雲才與他分手，邱嘉雄因此回到正宮身邊，2014年在蔡貴照的陪伴下癌逝，而林月雲則連他的葬禮都沒參加，令人咋舌。
劉寶傑直球怒罵不要臉 侯佩岑低調回應
不少人認為，這段往事是兩代人的傷痛，不僅傷害了正宮，也傷害了他們的孩子，林月雲不選擇低調度日，居然還敢跟侯佩岑一起上節目，猜測應該是因為中國節目給了幾千萬的出場費。
劉寶傑當時因此在自己主持的《關鍵時刻》上，痛批林月雲母女，直指兩人為了錢連臉都不要，「妳家的家醜在台灣（講）就算，妳把妳家的家醜竟然拿到中國大陸播，為了6500萬連臉都不要，妳臉不要就算了，別人還要臉。」
對於外界的撻伐與批評聲浪，侯佩岑當年僅低調透過經紀公司回應：「內容與事實有出入，金額過於誇大不實，被過度渲染，希望媒體朋友不要惡意曲解放大。」雖然她否認了天價片酬，但卻洗不掉母親兩度介入他人家庭的事實；這段不光彩的過往，已然成為母女倆演藝生涯中，如影隨形且難以擺脫的道德標籤。
