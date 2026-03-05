2026世界棒球經典賽（WBC）今（5）日開打！台灣不僅有許多室內、戶外大螢幕轉播與熱血應援活動，更有大批死忠球迷與應援團特別飛到東京巨蛋為中華隊加油。《NOWNEWS今日新聞》帶您零時差直擊東京現場的超嗨氛圍，除了場上球員的奮戰英姿，場邊最亮眼的啦啦隊女孩們在台下或場邊強力應援，以及各種有趣的場邊花絮當然也不能錯過。 我是廣告 請繼續往下閱讀 （不斷更新） ▲沁沁（如圖）特別飛到到東京參與經典賽，為中華隊加油。（圖／張一笙提供） ▲為中華隊加油！沐妍（如圖）特別飛到到東京參與經典賽，在臉上畫了國旗、頭上也有兩支可愛的國旗。（圖／張一笙提供） ▲台北101董事長賈永婕（右2）飛到東京經典賽現場，為中華隊加油。出發前她有個小插曲，忘了帶護照，所幸後來順利抵達。（圖／張一笙提供） ▲2026世界棒球經典賽今（5）日開打，峮峮昨日就搶先登東京巨蛋螢幕，甜跳〈炸裂陳子豪〉的應援舞蹈，粉絲驚呼：「台灣之光」。（圖／記者張一笙提供） ▲味全龍小龍女群群（右）和友人一起到東京看經典賽，為中華隊加油。（圖／張一笙提供） ▲2026年世界棒球經典賽今（5）日於東京巨蛋開打，籃籃（左2）在開打前先飛美國見波賽樂，返台後再秒衝東京，為中華隊應援。（圖／張一笙提供） 經典賽金娜妍骨盆舞好香！曾電暈大巨蛋 近期合體古曜威變MV女友經典賽邊荷律90秒應援狂圈粉！生日突襲發寫真 合體峮峮大放福利 更多「2026經典賽」相關新聞。 相關新聞 直擊／李多慧抵日本應援經典賽！心繫徐若熙 台日戰幫中華隊加油經典賽挺中華隊！東京巨蛋被台灣人擠爆 蔡阿嘎傻眼：不是東區欸經典賽跟12強不是同檔次！一日球迷被提醒：對台灣球員請溫柔經典賽就是今天！南珉貞合體李晧禎拍應援機台廣告 比看誰辣度高 2026世界棒球經典賽WBCWBC東京直擊