▲沁沁（如圖）特別飛到到東京參與經典賽，為中華隊加油。（圖／張一笙提供）

▲為中華隊加油！沐妍（如圖）特別飛到到東京參與經典賽，在臉上畫了國旗、頭上也有兩支可愛的國旗。（圖／張一笙提供）

▲台北101董事長賈永婕（右2）飛到東京經典賽現場，為中華隊加油。出發前她有個小插曲，忘了帶護照，所幸後來順利抵達。（圖／張一笙提供）

▲2026世界棒球經典賽今（5）日開打，峮峮昨日就搶先登東京巨蛋螢幕，甜跳〈炸裂陳子豪〉的應援舞蹈，粉絲驚呼：「台灣之光」。（圖／記者張一笙提供）

▲味全龍小龍女群群（右）和友人一起到東京看經典賽，為中華隊加油。（圖／張一笙提供）

▲2026年世界棒球經典賽今（5）日於東京巨蛋開打，籃籃（左2）在開打前先飛美國見波賽樂，返台後再秒衝東京，為中華隊應援。（圖／張一笙提供）

2026世界棒球經典賽（WBC）今（5）日開打！台灣不僅有許多室內、戶外大螢幕轉播與熱血應援活動，更有大批死忠球迷與應援團特別飛到東京巨蛋為中華隊加油。《NOWNEWS今日新聞》帶您零時差直擊東京現場的超嗨氛圍，除了場上球員的奮戰英姿，場邊最亮眼的啦啦隊女孩們在台下或場邊強力應援，以及各種有趣的場邊花絮當然也不能錯過。