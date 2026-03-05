我是廣告 請繼續往下閱讀

▲峮峮今日領軍CT AMAZE前往東京巨蛋，為中華隊首戰應援。（圖／記者張一笙攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）於今（5）日在東京巨蛋開打，首戰對決澳洲隊，最強應援CT AMAZE啦啦隊也在昨日提前抵達東京，準備為中華隊應援。不過有網友發現，中信兄弟啦啦隊成員峮峮，日前為龍角散拍攝的宣傳片，竟搶先在昨日登上東京巨蛋的廣告螢幕，甜跳〈炸裂陳子豪〉的應援舞蹈，就連在地鐵也有她的身影，讓粉絲狂讚峮峮是「台灣之光」。峮峮在今日率領CT AMAZE前往東京巨蛋，為中華隊首戰應援，現場也有大批球迷到場觀賽。不過有網友在昨日發現，峮峮日前在日本拍攝的日本藥品老牌「龍角散」宣傳廣告，竟搶先登上東京巨蛋螢幕。只見峮峮以招牌短髮入鏡、反戴黑色棒球帽，穿著黃色上衣、搭配白色百褶裙，在球場大跳〈炸裂陳子豪〉，甜美笑容搭配充滿活力的舞步，散發出青春洋溢的氣息。該影片也在短短不到一天，就狂吸36萬人瀏覽，不少人都狂讚峮峮是台灣之光，「太棒了吧～算人生高峰了」、「國際巨星」、「台灣還是峮峮第一」、「日本同事都在問峮峮、紅到日本了」。本次入選東京巨蛋應援行列的12位成員包括峮峮、林襄、妮可、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳、一粒與妡0，名單自原先36名成員中精選而出，象徵台灣應援文化的代表戰力，勢必能再度成為球場焦點。