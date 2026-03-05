我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026世界棒球經典賽今日開打！一起為中華隊加油。圖為經典賽3月1日中華隊宮崎練習日，投手林昱珉（左）、莊陳仲敖（右）進行傳接球練習。（圖／記者葉政勳攝影）

2026世界棒球經典賽（WBC）今（5）日開打！為了讓全台球迷零時差感受賽事的震撼，各縣市陸續規劃戶外大螢幕轉播與熱血應援活動。《NOWNEWS今日新聞》特別為讀者整理全台各地的直播與應援活動資訊，快揪親朋好友一起走出家門，以最熱情的吶喊聲，成為台灣隊最強大的後盾。