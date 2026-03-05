2026世界棒球經典賽（WBC）今（5）日開打！為了讓全台球迷零時差感受賽事的震撼，各縣市陸續規劃戶外大螢幕轉播與熱血應援活動。《NOWNEWS今日新聞》特別為讀者整理全台各地的直播與應援活動資訊，快揪親朋好友一起走出家門，以最熱情的吶喊聲，成為台灣隊最強大的後盾。
以下為全台縣市轉播經典賽時間地點一覽（不斷更新）
⚾台北市
地點：信義香堤廣場（台北市信義區松智路松仁、松壽、松高路段之間）
場次：
3月5日（四）11:00 台灣 vs.澳洲
3月6日（五）18:00 台灣 vs.日本
3月7日（六）11:00 台灣 vs.捷克
3月8日（日）11:00 台灣 vs.南韓
中職啦啦隊小龍女應援班表：
3月5日（四）11:00 台灣 vs.澳洲：芮妮、小蛙、蘿拉、馬妹。
3月6日（五）18:00 台灣 vs.日本：芮妮、貝拉、佳依、張愛。
3月7日（六）11:00 台灣 vs.捷克：寧寧、沛沛、佩霓、芮妮。
3月8日（日）11:00 台灣 vs.南韓：芮妮、詩雅、姵宸、掌沛。
台北表演藝術中心（台北市士林區劍潭路1號）
場次： 3月6日（五）18:00 台灣 vs.日本
其他： 中華隊敲出安打，現場觀賽者有機會領取「中華隊安打券」， 可至士林市場享美食優惠。
南港中國信託金融園區（台北市南港區經貿二路168-188號）
場次： 3月6日（五）18:00 台灣 vs. 日本
3月7日（六）11:00 台灣 vs. 捷克
3月8日（日）11:00 台灣 vs. 韓國
台北大巨蛋松菸大道（台北市信義區光復南路133號1號出入口）
場次：
3月5日（四）11:00 台灣 vs. 澳洲
3月6日（五）18:00 台灣 vs. 日本
3月7日（六）11:00 台灣 vs. 捷克
3月8日（日）11:00 台灣 vs. 韓國
三創生活園區1樓中心廣場（台北市中正區市民大道三段2號）
場次：
3月6日（五）18:00 台灣 vs. 日本
3月7日（六）11:00 台灣 vs. 捷克
3月8日（日）11:00 台灣 vs. 韓國
ATT 4 FUN戶外廣場（台北市信義區松壽路12號）
場次：
3月5日（四）11:00 台灣 vs. 澳洲
3月6日（五）18:00 台灣 vs. 日本
3月7日（六）11:00 台灣 vs. 捷克
3月8日（日）11:00 台灣 vs. 韓國
台北車站一樓大廳（台北市中正區忠孝西路一段49號）
場次
3月6日（五）18:00 台灣 vs. 日本
其他：16:00發放入場券，周邊闖關活動、賽中抽獎，有機會獲好禮
台北花博爭艷館（台北市中山區玉門街1號）
場次：
3月6日（五）18:00 vs. 日本
3月7日（六）11:00 vs. 捷克
3月8日（日）11:00 vs. 韓國
其他：前中職球星張泰山會在3月7日（六）16:00現身主舞台，跟球迷朋友聊棒球，以及拍照簽名。
⚾新北市
新北市民廣場
場次：
3月5日（四）11:00 台灣 vs. 澳洲
3月6日（五）18:00 台灣 vs. 日本
應援啦啦隊：Fubon Angels 沁沁、安娜、雅惟
3月7日（六）11:00 台灣 vs. 捷克
應援啦啦隊：Fubon Angels 奶昔、大頭、潔米。CT AMAZE潔潔、丹丹、安娜、卡洛琳
3月8日（日）11:00 台灣 vs. 韓國
應援啦啦隊：Fubon Angels 檸檬、栗子、卡洛琳。
其他： Fubon Angels、CT AMAZE、主播徐展元會在現場炒熱氣氛。
⚾桃園市
桃園市政府前廣場（桃園市桃園區縣府路1號）
場次：
3月6日（五）18:00 vs. 日本
3月7日（六）11:00 vs. 捷克
3月8日（日）11:00 vs. 韓國
中壢銀河廣場（中壢區九和一街48號）
場次：
3月6日（五）18:00 台灣 vs. 日本
3月7日（六）11:00 台灣 vs. 捷克
3月8日（日）11:00 台灣 vs. 韓國
Global Mall A19廣場（桃園市中壢區高鐵南路二段352號）
場次：
3月5日（四）11:00 台灣 vs. 澳洲
3月6日（五）18:00 台灣 vs. 日本
3月7日（六）11:00 台灣 vs. 捷克
3月8日（日）11:00 台灣 vs. 韓國
⚾台中市
地點：台中市府前廣場（台中市西屯區台灣大道三段99）
時間：
3/5（四）11:00 台灣 vs 澳洲
3/6（五）18:00 台灣 vs 日本
3/7（六）11:00 台灣 vs 捷克
3/8（日）11:00 台灣 vs 韓國
其他：現場有市集、美食攤，打卡可抽「2026台日棒球國際交流賽」門票
更多資訊：台中市政府運動局
⚾台南市
地點：永華市政中心西側廣場（安平區永華路二段6號）、新營南瀛綠都心公園（台南市新營區民治路36號）
時間：
3/5（四）11:00 台灣 vs 澳洲
3/6（五）18:00 台灣 vs 日本
3/7（六）11:00 台灣 vs 捷克
3/8（日）11:00 台灣 vs 韓國
更多資訊：黃偉哲臉書
⚾新竹縣
新竹縣體育館（新竹縣竹北市福興東路一段1號）
場次：
3月6日（五）18:00 台灣 vs. 日本
3月7日（六）11:00 台灣 vs. 捷克
3月8日（日）11:00 台灣 vs. 韓國
其他：現場每日準備限量應援小物，前2000名完成活動粉絲專頁按讚者，即可獲得，送完為止。
⚾苗栗縣
地點：苗栗縣政府第一辦公大樓大廳（苗栗市縣府路100號）
時間：3/6（五）18:00 台灣 vs 日本／17:30（開放入場）
其他：現場準備點心、爆米花及限量加油棒，發送完畢為止
更多資訊：苗栗縣政府臉書
⚾彰化縣
地點：彰化縣立美術館前廣場（彰化市卦山路3號）
時間：
3/5（四）11:00 台灣 vs 澳洲
3/6（五）18:00 台灣 vs 日本
3/7（六）11:00 台灣 vs 捷克
3/8（日）11:00 台灣 vs 韓國
地點：和美鎮公所前廣場（彰化縣和美鎮鹿和路六段337號）
時間：
3/6（五）18:00 台灣 vs 日本
3/7（六）11:00 台灣 vs 捷克
3/8（日）11:00 台灣 vs 韓國
更多資訊：和美鎮長林庚壬臉書
⚾南投縣
場地： 日月潭伊達邵碼頭廣場（鄰近南投縣魚池鄉日月村文化街127號）
時間： 2026 / 03 / 06 (五) 18:00 正式直播
更多資訊：日月潭國家風景管理處臉書
⚾雲林縣
地點：雲林縣政府大禮堂（雲林縣斗六市雲林路二段515 號）
時間：
3/5（四）11:00 台灣 vs 澳洲
3/6（五）18:00 台灣 vs 日本
3/7（六）11:00 台灣 vs 捷克
3/8（日）11:00 台灣 vs 韓國
地點：虎尾鎮公有圓環停車場（雲林縣虎尾鎮和平路40號）
時間：
3月5日（四）11:00 台灣 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 台灣 vs 日本
3月7日（六）11:00 台灣 vs 捷克
3月8日（日）11:00 台灣 vs 韓國
⚾嘉義縣
嘉義縣戀人公園（嘉義縣政府前）
場次：
3月5日（四）11:00 台灣 vs. 澳洲
3月6日（五）18:00 台灣 vs. 日本
3月7日（六）11:00 台灣 vs. 捷克
3月8日（日）11:00 台灣 vs. 韓國
其他： 現場提供專屬加油棒，限量500組，打卡再送一杯飲料。
⚾屏東縣
屏東縣立體育館前草皮（屏東市勝利路9號）
場次：
3月5日（四）11:00 台灣 vs. 澳洲
3月6日（五）18:00 台灣 vs. 日本
3月7日（六）11:00 台灣 vs. 捷克
3月8日（日）11:00 台灣 vs. 韓國
⚾宜蘭縣
礁溪國中風雨球場（宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段23號）
場次：
3月6日（五）18:00 台灣 vs. 日本
3月7日（六）11:00 台灣 vs. 捷克
宜蘭運動公園光電球場（宜蘭縣宜蘭市中山路一段755號）
場次：
3月6日（五）18:00 台灣 vs. 日本
3月7日（六）11:00 台灣 vs. 捷克
3月8日（日）11:00 台灣 vs. 韓國
⚾花蓮縣
地點：遠東百貨花蓮店建林廣場（花蓮縣花蓮市和平路581號）
時間：
3/5（四）11:00 台灣 vs 澳洲
3/6（五）18:00 台灣 vs 日本
3/7（六）11:00 台灣 vs 捷克
3/8（日）11:00 台灣 vs 韓國
其他：現場有市集、民眾穿棒球相關服飾可兌換小點心每場次限量50份，提供應援加油棒、野餐墊
更多資訊：花蓮市公所
⚾台東縣
鯊魚公園（台東縣關山鎮和平路與信義路交叉路口）
場次：
3月5日（四）11:00 台灣 vs. 澳洲
3月6日（五）18:00 台灣 vs. 日本
3月7日（六）11:00 台灣 vs. 捷克
3月8日（日）11:00 台灣 vs. 韓國
台東縣立體育場（台東市桂林北路52巷120號52巷120號）
場次：
3月5日（四）11:00 台灣 vs. 澳洲
3月6日（五）18:00 台灣 vs. 日本
3月7日（六）11:00 台灣 vs. 捷克
3月8日（日）11:00 台灣 vs. 韓國
澎湖縣（暫無）
金門縣（暫無）
⚾基隆市
基隆國門廣場（基隆市仁愛區港西街6-2號）
場次：
3月6日（五）18:00 台灣 vs. 日本
3月7日（六）11:00 台灣 vs. 捷克
3月8日（日）11:00 台灣 vs. 韓國
其他： 主持人為郭子乾、阿龐，現場備有應援加油棒。崇右影藝科技大學表演藝術系學生組成應援啦啦團表演。
新竹市（暫無）
⚾嘉義市
地點：嘉義市中正公園（嘉義市西區忠義街165號）
時間：
3/5（四）11:00 台灣 vs 澳洲
3/6（五）18:00 台灣 vs 日本
3/7（六）11:00 台灣 vs 捷克
3/8（日）11:00 台灣 vs 韓國
其他：送打卡應援禮，包括國旗紋身貼紙、應援毛巾、加油棒、飲料等
更多資訊：嘉義縣政府教育處
