▲經典賽在日本東京的賽事，中華隊首戰將對上澳洲隊（如圖），雙方都已到現場練習。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊球迷希望他們勇敢打擊、不要被三振，表現能一直有進步就很好，不會特別在意名次。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）今（5）日上午正式登場，中華隊於中午11時對戰澳洲，已有不少球迷專程飛日本為中華隊加油，展現無比的熱情，但也有網友特地在Threads上發文給「一日球迷」建議：WBC和前年中華隊奪下冠軍的世界棒球12強賽不是同一個檔次，光是韓國與日本都出動了大聯盟好手的超兇陣容，中華隊能拿下澳洲跟捷克就會是不錯表現，希望大家對球員們溫柔一些，不要又亂罵。棒球雖有如台灣的國民運動，但仍有為數眾多的一日球迷，是搶搭流行風潮，並沒有對各場比賽的性質、出戰隊伍的陣容有深刻了解，只會很在意中華隊的戰績，看到名次不夠亮眼就開罵。中華隊前年在世界棒球12強賽拿下冠軍，燃起全台棒球熱，但WBC相較12強是難度更高的比賽，各地派出的選手更為堅強，中華隊的挑戰更艱鉅，讓真正有持續關心他們的球迷擔憂會遭一日球迷無禮批評。描述中華隊參加世界棒球12強賽過程的紀錄片《冠軍之路》就有提到他們曾被外界不看好、一堆酸言酸語，而後來靠著一場又一場出乎意料的優異表現，扭轉輿論的風向。這一回在WBC也有粉絲期待他們能有這種演出，只是光韓國排出的陣容就被稱為「大聯盟＋未來大聯盟」，日本隊更是一堆平常看大聯盟比賽的熟面孔，美國和多明尼加則被形容「玩遊戲時才能組出來的陣容」。因此中華隊在WBC想要名列前茅難度倍增，有球迷就表示對這次勝負結果完全沒有想法，只希望中華隊用力享受和這些此生幾乎不可能遇到的選手過招，千萬不要站著被三振，要勇敢打擊，期盼他們加油。也有人認為中華隊球員都盡力就好，期望每一屆都有進步，其他都不重要。有網友則怕若有贏的機會最後卻沒成功，酸民會傾巢而出，若是在比賽前半段就被拉開也不至於被罵很慘。有的人認為大家還是可以保持希望，認為棒球跟籃球本質不太一樣，只要實力差距不會大到像是少棒對決職棒，還是都有機會能獲勝，不妨為中華隊加油、期待最完美的結果。