▲味全龍啦啦隊「小龍女」今來到現場應援，全場齊喊應援口號，讓人彷彿置身日本東京巨蛋。（圖／記者邱曾其攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）正式開打，中華隊首戰對上澳洲隊，在信義香堤廣場的「WBC戶外直播派對」，台日同步連線吸引約百名球迷聚集，揮舞國旗一起為台灣選手加油打氣，大聲喊著應援口號，展現超強氣勢，讓人彷彿置身日本東京巨蛋。當中華隊選手上場打擊時，大家立刻起身，隨著應援曲搖擺，而比賽0:2落後，也讓全場看了緊張不已。今天天氣陰晴不定，時而陽光露臉、時而下起綿綿細雨，卻仍澆不息現場球迷的熱情，甚至有不少人請假來信義區看轉播，更團結喊著應援口號，加油聲震耳欲聾。不過目前中華隊0：2落後澳洲隊，也讓全場看了緊張不已，紛紛緊盯大螢幕。另外，味全龍啦啦隊「小龍女」芮妮、小蛙、蘿拉、馬妹今也到現場，帶領大家一起熱舞應援。另外，現場也能看到林安可、徐若熙等人的應援毛巾，齊聲大喊「加油」，展現台灣人的團結！