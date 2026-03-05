我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（5）日正式點燃戰火，中華隊首戰交手強敵上屆8強強隊澳洲隊，先發投手徐若熙主投4局無失分，第2任投手陳柏毓登板後遭到澳洲隊柏金斯（Robbie Perkins）敲出2分砲，中華隊前5局以0：2落後。中華隊此役推出「龍之子」徐若熙先發，土投4局無失分，僅被敲出2安，另外送出3次三振，用球數共用53球。5局上中華隊換投，旅美陳柏毓登板，一開始就對溫格羅夫（Rixon Wingrove）投出觸身球，緊接著失投的速球被柏金斯（Robbie Perkins）逮中，一棒將球送出全壘打大牆外，澳洲隊先馳得點，取得2：0領先。陳柏毓遭砲擊後，對柏克（Chris Burke）投出三振，但保送肯內利（Tim Kennelly），又因暴投讓跑者站上二壘得點圈，不過陳柏毓穩住腳，讓巴札納（Travis Bazzana）敲出滾地球出局，最後三振米德（Curtis Mead），避免讓失分再度擴大，前5局結束，中華隊以0：2落後。