2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（5）日正式點燃戰火，中華隊首戰交手強敵上屆8強強隊澳洲隊，中華隊前5局落後2分，6局上展開反攻，不過「台灣隊長」陳傑憲卻遭到澳洲隊投手奧洛林（J. O'Loughlin）150公里火球擊中手部，當下面露痛苦表情，無法繼續在場上跑壘，最後退場治療，由宋晟睿上場代跑。中華隊此役陷入苦戰，5局下陳柏毓登板遭到澳洲隊柏金斯（Robbie Perkins）敲出2分砲，以2分落後。6局上中華隊吹起反攻號角，林安可在兩出局後敲安，隨後輪到「台灣隊長」陳傑憲打擊，在2好球的情況下，陳傑憲遭到澳洲隊投手奧洛林93.6英里（150公里）的內角球擊中手背，當下陳傑憲直接痛到蹲下，並露出痛苦表情。中華隊防護員與總教練曾豪駒立刻上場查看陳傑憲狀況，經過短暫觀察，陳傑憲確定無法續留在場上，由宋晟睿上場代跑，中華隊在陳傑憲退場後，攻佔一、二壘，但張育成未能把握機會，敲出三壘滾地球出局，仍以2分落後澳洲隊。