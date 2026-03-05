我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CT AMAZE為WBC經典賽的中華隊比賽應援。左起：林襄、瑟七、峮峮。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

2026世界棒球經典賽（WBC）於今（5）日在東京巨蛋開打，最強應援團CT AMAZE啦啦隊也在昨日提前抵達東京，為中華隊應援。而今日由峮峮、林襄帶領的12位成員也在場邊積極帶動氣氛，充滿活力的應援，直接讓日本人看呆，成為經典賽的一大焦點，還有日媒報導稱CT AMAZE為「美女軍團」，成功把台灣應援文化推向國際。中華隊在今日首戰於東京巨蛋對上澳洲隊，CT AMAZE啦啦隊的12位成員也到場為中華隊應援。只見成員們穿著藍色上衣，搭配白色短褲，帶著甜美笑容在場邊以節奏感十足的舞蹈鼓舞球迷，讓現場氣氛也隨著啦啦隊的活力不斷升溫。CT AMAZE的強烈存在感，也吸引多家日媒爭相報導，大讚她們是「美女軍團」，引發高度討論。還有日本粉絲直呼台灣啦啦隊成員依然可愛，稱讚主辦方留位置給台灣啦啦隊跳舞的作法。本次入選東京巨蛋應援行列的12位成員，由峮峮、林襄領軍，帶領妮可、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳、一粒與妡0，名單自原先CT AMAZE的36名成員中精選而出，象徵台灣應援文化的代表戰力。林襄今日稍早也在IG上PO出球場美照，表示：「再度穿上CT AMAZE的球衣，那份熟悉的悸動回來」。而披上Team Taiwan戰袍，林襄也展現應援團氣勢，直呼：「讓我們的心再次凝聚在一起，為中華英雄們吶喊到最後一刻」。