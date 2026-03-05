我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊即將進行首戰，3月5日一早許多台灣球迷齊聚信義區，有球迷更特別請假來直播派對現場應援。（圖／記者朱永強攝影）

2026世界棒球經典賽（WBC）今（5）日開打！為了力挺台灣健兒，身為奧運羽球雙金得主、現任首任運動部部長的李洋，已於昨日啟程飛往日本東京，準備親自在東京巨蛋的場邊與全台球迷一起為中華隊應援，行前他特別到行天宮祈福，虔誠地跪地祝禱中華隊勝利、健康和順利。在啟程前往日本前，李洋特別前往位於台北市中山區的行天宮參拜。有別於平時西裝筆挺的部長模樣，只見李洋身穿帥氣的皮外套搭配牛仔褲，雙手合十、神情莊重地跪地虔誠祈求。談及參拜的心願，李洋表示：「我自己是在出發之前，特地去為他們祈福。希望選手們都可以健康完賽，然後為我們的國家爭取最高的榮耀。」他強調，自己對本屆賽事充滿期待，也相信中華隊選手們絕對會拚盡全力為台灣爭光。這趟東京行，是李洋自去年就任運動部部長以來的首次出國訪問，首站就獻給了一級棒球國際賽事。他十分開心地表示：「我心情非常雀躍，覺得經典賽對我們來講意義重大，希望今年中華隊能奪得佳績。」同為頂尖運動員出身，李洋表示，他比誰都明白國手背後的重擔與辛酸，「我深知披上中華隊的球衣，壓力有多大。」以此表達對棒球選手們最深切的理解與敬意。