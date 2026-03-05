我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（5）日正式點燃戰火，中華隊首戰交手強敵上屆8強強隊澳洲隊，中華隊前6局落後2分，7局下澳洲隊「狀元郎」巴札納（Travis Bazzana）補刀，從張奕敲出右外野陽春砲，替澳洲隊追加1分保險分，以3：0領先。中華隊此役陷入苦戰，中繼投手陳柏毓在5局下，遭到澳洲隊柏金斯（Robbie Perkins）敲出2分砲，前5局以2分落後。6局上中華隊攻佔一、二壘，卻未能把握得點圈機會，仍被澳洲瓦解攻勢。7局下澳洲隊再度展開攻勢，開路先鋒「狀元郎」巴札納（Travis Bazzana）鎖定張奕投出的第一球，直接將球送向右外野看台，巴札納則是秀出「確信步」，棒子一甩，跟隊友開始慶祝。中華隊挨了這一轟，以0：3落後。