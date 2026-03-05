我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前總統陳水扁（左）涉嫌收陳敏薰的臺北101董事長買官案中涉洗錢遭起訴，但因檢方起訴逾期獲判免訴。（圖／陳水扁提供）

▲國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕涉嫌為詐團洗錢，一審判刑10年、先生杜秉澄15年。（圖／記者劉松霖攝，2026.2.5）

▲「雨刷」蔡政宜因職棒假球案坐牢，出獄後經營水房，檢方以洗錢罪起訴求刑10年。（圖／翻攝內政部網站）

▲「88會館案」主嫌郭哲敏透過地下匯兌等管道洗錢217億元，另涉犯銀行法及組織犯罪，一審判刑11年8月。（圖／記者劉松霖攝，2025.8.27）

▲天后蔡依林（右）的恩師張勝豐（左）因為將帳戶以1千元賣給詐團，遭法院判刑3個月。（圖／舞蹈教父勝豐老師IG）

▲網紅「仙塔律師」李宜諪陪同靈骨塔詐騙集團接受偵訊期間，涉嫌洗錢及洩密，遭求刑1年以上且不得緩刑。（圖／記者劉松霖攝，2025.11.11）

以陳志為首的柬埔寨太子集團涉嫌、經營網路博弈，昨天（4日）臺北地檢署偵結起訴62名被告，並對陳志以，他身為集團首腦，刑度卻比4名部下少，引發議論；不論犯罪類型是詐欺、貪污、賭博，只要隱匿不法所得意圖規避司法查緝，就觸犯洗錢罪，國內從政治、司法、演藝圈乃至黑白兩道諸多領域，皆有名人「踩雷」遭起訴甚至判刑入獄。曾涉及洗錢的國內知名人士中，政經影響力最高莫過於，前總統及夫人的「買官案」，除涉及貪污，還因為將款項轉存親戚帳戶，夫婦兩人遭訴洗錢罪，但法院認定檢方起訴時已超過追訴時效，陳水扁兒子、媳婦均因為協助隱匿龍潭購地、南港展覽館2案賄款，分別，黃睿靚獲准緩刑，不過陳致中為此坐過牢。近年牽扯政壇名人的矚目洗錢案，還有，兩人表面上從事虛擬貨幣交易，實則因案服刑3年，出獄後轉戰政治界，當選嘉義縣議員仍難逃官司纏身，橋頭地檢署抓到他與太太經營跨國水房，，目前由法院審理中。在警界高層、檢察官涉入的「」中，名模藉由線上博奕遊戲抽成，指揮部屬將犯罪所得匯到台灣子公司帳戶，或透過地下匯兌管道、現金換取票據等管道，並用以買房、買畫、買跑車，除了涉犯《洗錢防制法》，還被起訴《銀行法》、《組織犯罪防制條例》，，目前上訴高等法院。演藝圈及體育界也有名人因洗錢遭判刑。，法院以洗錢罪判刑3個月，但他自認冤枉，不可能只為1千元賣帳戶，考量打官司辛勞而放棄上訴。（本名闕婉安），去年（2025）桃園地院判3月、緩刑2年，闕闕也喊冤，不過球團已祭出鐵腕開除。法界也傳出淪陷案例。臉書10萬人追蹤、IG有21萬粉絲的，陪同靈骨塔詐團主嫌偵訊時，涉嫌洩漏偵查機密給同夥，還，台北地檢署以洩密罪和洗錢罪，法院審理時她原本採無罪答辯，後來訴訟策略徹底翻轉鬆口認罪，希望獲判緩刑。仙塔律師已遭移送律師懲戒委員會，會面臨律師執照不保的危機。