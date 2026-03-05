以陳志為首的柬埔寨太子集團涉嫌以犯罪組織型態來台洗錢107億、經營網路博弈，昨天（4日）臺北地檢署偵結起訴62名被告，並對陳志以洗錢罪10年、賭博罪3年共求刑13年，他身為集團首腦，刑度卻比4名部下少，引發議論；不論犯罪類型是詐欺、貪污、賭博，只要隱匿不法所得意圖規避司法查緝，就觸犯洗錢罪，國內從政治、司法、演藝圈乃至黑白兩道諸多領域，皆有名人「踩雷」遭起訴甚至判刑入獄。
曾涉及洗錢的國內知名人士中，政經影響力最高莫過於前第一家庭，前總統陳水扁及夫人吳淑珍收受陳敏薰1千萬元助她取得台北101董事長的「買官案」，除涉及貪污，還因為將款項轉存親戚帳戶，夫婦兩人遭訴洗錢罪，但法院認定檢方起訴時已超過追訴時效，判決免訴。
陳水扁兒子陳致中、媳婦黃睿靚均因為協助隱匿龍潭購地、南港展覽館2案賄款，分別遭法院判刑1年及10月，黃睿靚獲准緩刑，不過陳致中為此坐過牢。
近年牽扯政壇名人的矚目洗錢案，還有國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕及先生杜秉澄，兩人表面上從事虛擬貨幣交易，實則為詐團洗錢2701萬元，一審分別遭判刑10年和15年。
職棒假球案主謀「雨刷」蔡政宜因案服刑3年，出獄後轉戰政治界，當選嘉義縣議員仍難逃官司纏身，橋頭地檢署抓到他與太太經營跨國水房，4年內洗錢225億元，對「雨刷」起訴求刑10年，目前由法院審理中。
在警界高層、檢察官涉入的「八八會館案」中，名模錢帥君男友郭哲敏藉由線上博奕遊戲抽成，指揮部屬將犯罪所得匯到台灣子公司帳戶，或透過地下匯兌管道、現金換取票據等管道洗白不法收入217億元，並用以買房、買畫、買跑車，除了涉犯《洗錢防制法》，還被起訴《銀行法》、《組織犯罪防制條例》，一審判處11年8個月有期徒刑，目前上訴高等法院。
演藝圈及體育界也有名人因洗錢遭判刑。天后蔡依林的舞蹈老師張勝豐，將名下帳戶以1千元賣給詐團，法院以洗錢罪判刑3個月，但他自認冤枉，不可能只為1千元賣帳戶，考量打官司辛勞而放棄上訴。
職籃台新戰神啦啦隊女神「闕闕」（本名闕婉安）提供帳戶並依詐團指示提領99萬2千元，去年（2025）桃園地院判3月、緩刑2年，闕闕也喊冤，不過球團已祭出鐵腕開除。
法界也傳出淪陷案例。臉書10萬人追蹤、IG有21萬粉絲的網紅「仙塔律師」李宜諪，陪同靈骨塔詐團主嫌偵訊時，涉嫌洩漏偵查機密給同夥，還指示共犯協助主嫌變賣金飾和BMW，台北地檢署以洩密罪和洗錢罪起訴求刑1年以上，法院審理時她原本採無罪答辯，後來訴訟策略徹底翻轉鬆口認罪，希望獲判緩刑。仙塔律師已遭移送律師懲戒委員會，會面臨律師執照不保的危機。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
