日本也挺台灣 Netflix幫陳傑憲打上「帥又可靠」

世界棒球經典賽（WBC）C組賽事、中華隊對上澳洲一戰今（5）日在東京巨蛋開打，日本地區由Netflix獨家轉播，鏡頭帶到第3棒台灣隊長陳傑憲上場時，轉播畫面不只標示打序，還在下方加上人物註解「五官端正、讓人信賴的隊長」，直接替他蓋章「長得很帥」，畫面播出後瞬間成為球迷討論焦點。日本Netflix轉播WBC時，畫面顯示第3棒チェン・ジェシェン（陳傑憲）左打，介紹文字寫著「端整な顔立ちの頼れるキャプテン」，意思就是「五官端正（長得帥）、讓人信賴的隊長」，不只讚美外型，更直接點出他在中華隊的領袖地位，而其他打手只有平淡的介紹文字，該轉播畫面一出，不少球迷立刻截圖分享。陳傑憲這次在WBC確實是外界關注焦點之一，不只是台灣隊長身分，連日本球迷也相當熟悉他。中華隊對澳洲開打前，、「WBC注目選手，台灣就是陳傑憲」、「好喜歡那種壓倒性的存在感」、「台灣代表陳傑憲好性感」等。而當他登上打擊區時，現場更出現整齊喊聲「陳傑憲！」氣氛熱烈，讓不少透過轉播觀看的觀眾都在社群驚呼：「這真的是東京巨蛋嗎，我以為是台北大巨蛋！」不過中華隊此役首戰吞敗，以0：3輸給澳洲隊，陳傑憲在打擊時還遭澳洲投手觸身球擊中手指，，現場氣氛一度凝重。日本與台灣球迷也在社群上紛紛留言替他祈禱，希望這位被轉播稱為「可靠的台灣隊長」傷勢能盡快恢復。