南韓女天團TWICE迎接出道10週年，除了2026年3⽉20⽇⾄22⽇連續3天在臺北⼤巨蛋開演唱會，今（5）日也宣布要在華⼭1914⽂化創意產業園區（中4A館）舉辦快閃店，同步推出限時限量的周邊商品，展期時間為2026年3月14日（六） - 2026年3月23日（一）早上11點到晚上9點，採實名制預約才能入場，粉絲可於3月8日（日）早上11點至tixCraft拓元售票系統登記預約。
TWICE舉辦快閃店 3/14~3/23華⼭1914限時登場
TWICE月底將站上台北大巨蛋開演唱會，主辦單位Live Nation Taiwan特別打造《TWICE WORLD TOUR <THIS IS FOR> POP-UP STORE IN TAIPEI 官⽅快閃店》，作為3⽉⾸波亮點活動，將於2026年3⽉14⽇⾄3⽉23⽇在華⼭1914⽂化創意產業園區（中4A館）登場，展期為期10天，快閃活動將打造專屬應援與沉浸式裝置體驗空間，讓ONCE在踏入⼤巨蛋前，率先感受TWICE魅⼒，同時搶先入⼿限定快閃周邊品項。
為了呼應臺北⼤巨蛋演出盛事，快閃店特別推出限時限量城市專屬T-Shirt「台北限定款（TAIPEI EXCLUSIVE）」，包含經典⿊、⽩2⾊供粉絲收藏。現場除了同步販售多樣化的⽣活單品與全新品項，如質感極佳的專屬睡袍（ROBE）、卡帶造型NFC鑰匙圈、以及9位成員的圖像應援扇（IMAGE PICKET）與零錢包外，店內更特別規劃了多處拍照打卡裝置，並展出成員親筆簽名球衣作為「鎮店寶」，讓粉絲能近距離欣賞。現場更驚喜設置DIY掛繩⼿作區，讓ONCE能親⾃體驗創作樂趣，打造獨⼀無⼆的應援配件。
除了豐富的周邊商品，快閃店現場也精⼼規劃多重消費應援禮，凡於現場消費即可獲得隨機成員刮刮卡⼀張（共9款）；若單筆消費達2800元（含）以上，更可獲得極具收藏價值的限量隨機成員⾃拍⼩卡。此外，為了維持現場秩序及動線安全，本次快閃店將採「線上實名制預約」，粉絲需先於3⽉8⽇上午11：00透過拓元售票系統進⾏預約，屆時僅有預約成功並攜帶實體票券者，才能進入區域購買官⽅周邊商品及進入裝置體驗區進⾏打卡。滿額贈禮的⼩卡數量有限且不接受併單計算，每筆交易限領⼀份。
📌TWICE華山1914快閃店資訊：
活動地點：華⼭1914⽂化創意產業園區中4A館
營業時間：2026年3月14日（六） - 2026年3月23日（一）早上11點 – 晚上9點
線上實名制預約時間： 2026年3月8日（日）早上11點
線上實名制預約系統：tixCraft拓元售票系統
線上實名制預約連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_twice_m
●所有商品皆為限量供應
●官⽅快閃店現場恕不開放未預約之排隊，採全場實名制入場，同時官⽅快閃店販售與裝置打卡區綁定，僅有在拓元售票預約成功者，攜實體票券才能購買官⽅快閃店商品及進入裝置打卡區，⼀⼈⼀票⼀證入場，並務必攜帶與實名票券姓名相符之本⼈有效附照片實體證件正本，以免影響入場權益
