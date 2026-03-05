我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（5）日正式開打，中華隊首戰以0：3不敵澳洲隊，團隊受限澳洲隊3左投的壓制，僅敲出3安，成為落敗主因。此役扛指定打擊的主砲林安可賽後表示，澳洲隊的調度可以預期，對於首戰的結果，林安可希望大家向前看，「調整好心情，面對接下來的比賽，太在乎這個也沒有用，因為比賽都結束了。」林安可此役扛先發第2棒、指定打擊，首打席敲出游擊飛球出局，第2打席則是二壘滾地球出局，第3打席敲出右外野安打，第4打席則是游擊滾地球出局。總計林安可此役4打數敲出1安打，而中華隊全場安打數僅3支，成為落敗的主因。賽後林安可談到第3打席的安打，「就是設定好我要攻擊的位置，然後去攻擊，賽前也有看情蒐，投手大概什麼球種，設定好我的位置，然後去做攻擊。」澳洲隊此役出動3名左投合力壓制中華隊打線，林安可直言，澳洲隊全派左投是預料之中，「他們的主力中繼也都是左投居多，所以我覺得這個是可以預料之中。」林安可第3打席敲安後，下一棒「台灣隊長」陳傑憲卻因觸身球擊中左手指，導致「左手食指遠端骨裂」而提前退場，林安可也說當下嚇一跳，「以為是打到護具而已，但是就是被打到，（下場後）有關心一下。」首戰打線熄火，成為此役落敗的主因，林安可說，「我覺得這場已經過了，就是調整好心情，面對接下來的比賽，太在乎這個也沒有用，因為比賽都結束了。」林安可直言，現在只能往前看，針對今日的比賽做修正，「現階段做該做的事，然後去準備好心情，準備明天的比賽。」中華隊明日將交手衛冕軍日本隊，且要碰到王牌投手山本由伸，林安可說，「就是做好功課，準備好應戰，我覺得沒有太大問題，因為不管對到誰還是都要打，所以我覺得不用太在意對手多強大，還是要去攻擊、想辦法贏球。」