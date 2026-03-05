我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（5）日正式開打，中華隊首戰以0：3不敵澳洲隊，吞下預賽首敗。外野手宋晟睿因「台灣隊長」陳傑憲遭觸身球傷退，獲得上場機會，並且在第7局演出5星級滑接美技，宋晟睿賽後表示，當下其實有點看不太到球，「因為東京巨蛋的球跟天花板其實蠻像的。過程當中我就想說先衝，然後再去觀察球的位置大概在哪。」宋晟睿此役並未先發，卻因為「台灣隊長」陳傑憲遭到觸身球而上場代跑，9局上獲得打擊機會，敲出游擊滾地球出局。總計此役留下1打數無安打的成績。不過在7局上，宋晟睿在右外野5星級滑接美技，「其實打出來是有一點看不太到，因為東京巨蛋的球跟天花板其實蠻像的。過程當中我就想說先衝，然後再去觀察球的位置大概在哪，這顆球又剛好在線邊，我想說滑壘比較安全，就接到了。」去年在經典賽資格賽，宋晟睿同樣演出精彩的5星級美技，他認為感覺不太一樣，「這一次又是更強大的隊伍，當下就是很享受，然後把每一顆球確實做好這樣。」被問到有沒聽到全場台灣人的歡呼聲，宋晟睿說，「有聽到。當下就專注在自己的身上，然後去把每一顆球、每一個Play把它做好這樣子。」宋晟睿說，這次在經典賽的定位，是後半段上場，「我覺得就是隨時準備好，如果上面有狀況，或教練給我什麼樣的想法上去表現，我就是好好準備好自己這樣子。」