▲青春洋溢的TPE48，今（5）日舉辦記者會，她們帶著全新團名，推出全新單曲〈偷偷被你打敗〉，主打青春無敵。（圖／記者嚴俊強攝影）

AKB48 Team TP在農曆年拋出震撼彈！正式宣布正名為「TPE48」，象徵團隊邁入全新階段。TPE48今（5）日舉辦第11張單曲發片記者會，在新團名之下發行全新作品，全新單曲《偷偷被你打敗》戀愛感滿格，甜蜜歌名一曝光便引發討論，被視為正名後的第一發強勢出擊。走過多年耕耘與累積，這次更名不只是換招牌，更被視為整體戰略與定位的升級轉身，迎向新局面。但團員喊了8年的舊團名，還是有時會喊錯，有點尷尬。成員陳以凌表示，「有一次公演前我們跟現場工作人員打招呼的時候，我不小心喊超大聲的AKB，真的很想找個洞鑽進去。」黃奕霖也分享自己的感受：「剛開始聽到TPE48多少會有點不習慣，但念久了之後會發現它更簡潔，也更有屬於我們自己的定位，希望未來大家聽到TPE48，就會直接想到台北、想到我們。」林于馨則笑說：「雖然名稱縮短了，但其實以前也會偷懶叫自己TP，現在反而改成TPE不唸那個E好像也不太對，所以偶爾還是會不小心自稱TP。」蔡亞恩坦言，團名更替也帶來一種回到初心的感覺，「甚至有很多畢業的成員也說很希望能夠也喊一次這個團名看看。」關於團名為何從AKB48 Team TP更名為TPE48，背後其實大有來頭。AKB為「秋葉原」的縮寫，而AKB48體系在全球各地的姐妹團，一向皆以當地城市縮寫命名，例如以城市為核心出發，展現屬地精神。因此在2026年開春、馬年將屆之際，AKB48 Team TP也順勢正名為TPE48，象徵「AKB48在台北的姐妹團」，名稱更直接、定位更清晰。全新單曲〈偷偷被你打敗〉以青春告白為主題，透過節奏輕快的旋律與直球式情感，唱出「不知不覺就被你的喜歡擊倒」的戀愛氛圍，也象徵團體重新出發的心動時刻。談到團名正式改為TPE48，成員們笑說一開始其實都有些不習慣。林易沄表示：「最明顯的改變是團名真的變很短，以前自我介紹的時候，因為團名很長所以被講過像rap超多次，但改成TPE之後就沒這個困擾了。」成員們在錄音時留下不少難忘回憶，林易沄表示：「這首歌的換氣點很難，會常常錯過那個換氣點，導致差點氣絕在錄音室。」蔡亞恩則提到副歌的「Kirakira」反覆段落讓她舌頭一直打結，「配唱的時候很努力想要唱清楚，結果舌頭一直大打結。」劉曉晴也透露這首歌的氛圍與過去作品很不同：「前幾首單曲比較偏夢想主題，這次的主題偏向甜甜的戀愛感，老師也有希望我們唱的可愛一點。」身為C位的伊品則坦言壓力不小：「之前的單曲比較少有個人part的機會，這次直接在前面有一整段，感覺要肩負起讓大家聽到開頭就想聽下去這首歌的責任。」伊品說，她為了這首歌幾乎變成細節控，「你能看到的所有細節，幾乎都是一個一個放大挑毛病挑出來的，像是拍一個短短的舞蹈影片，即使私底下練習好幾次，錄的時候總是有可能挑出新的不滿意的地方，然後都會很不好意思拜託姐姐重錄。」目前〈偷偷被你打敗〉音源已經上線，粉絲可至官方臉書聆聽。