▲C組預賽首日賽程落幕，中華隊意外以0：3不敵澳洲隊，而韓國隊則擊敗捷克隊。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊今日除了打線熄火，更面臨嚴重的傷兵衝擊。除了賽前李灝宇因傷離隊，今日隊長陳傑憲也在比賽中遭觸身球擊中受傷。（圖／美聯社／達志影像）

▲在競爭激烈的C組，勝率未達五成絕對無法擠進分組前兩名，確定無緣邁阿密八強賽。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽首日賽程落幕，中華隊意外以0：3不敵澳洲隊，而韓國隊則擊敗捷克隊。在強敵日本隊尚未亮相的情況下，首戰吞敗的中華隊前往美國邁阿密打八強的晉級之路瞬間充滿荊棘。若撇除各隊帳面實力，單純以「數學排列組合」來推演C組剩餘賽事，中華隊的晉級劇本到底長怎樣？C組預賽採5隊單循環制，總計將進行10場比賽。目前已完成2場，剩餘8場賽事若假設雙方勝負機率均等，將會產生2的8次方，也就是256種純勝敗排列組合。在這256種未來中，中華隊的最終命運可分為以下三大劇本：若中華隊能在接下來面對日本、韓國與捷克的比賽中豪取3連勝，最終戰績將來到3勝1敗。在總共256種劇本中，中華隊全勝的排列組合佔了32種，純數學機率為12.5%。📍晉級狀況評估：極高。📍可能性：極低在5隊取2隊的賽制下，拿到3勝幾乎等於半隻腳踏入八強。唯一可能被淘汰的極端狀況是出現「三隊同為3勝1敗」的互咬局面，屆時將必須比較TQB（對戰優質率）決定生死。換言之，中華隊若想將命運實質掌握在自己手中，這12.5%的全勝劇本是最佳解。若中華隊接下來取得2勝1敗，最終戰績將結算為2勝2敗。這個戰績在剩餘劇本中佔了96種（機率為37.5%），但對中華隊而言卻是條件極為嚴苛的荊棘之路。📍晉級狀況評估：極度危險。📍可能性：有機會挑戰由於WBC賽制在戰績相同時「優先比較對戰勝負」，中華隊首戰輸給澳洲可能成為致命傷。若最終只與澳洲同戰績，中華隊將居於劣勢。要在此劇本下晉級，只能寄望澳洲隊後續戰績徹底崩盤（淪為1勝3敗以下），或是祈禱出現「三隊以上同為2勝2敗」的超級大混戰，藉由比較得失分率來驚險晉級。若中華隊在剩餘3戰僅拿1勝或全敗（最終戰績1勝3敗或0勝4敗），這類劇本共有128種（機率高達50%）。📍晉級狀況評估：0%。📍可能性：極低在競爭激烈的C組，勝率未達五成絕對無法擠進分組前兩名，確定無緣邁阿密八強賽。從純數學角度來看，首戰輸給澳洲後，中華隊能靠自己穩穩拿下門票的機率，實質上已落在這12.5%的「全勝劇本」中。